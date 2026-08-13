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Трамп заявил о смене пресс-секретаря Белого дома

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  • 13.08.2026, 8:59
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Трамп заявил о смене пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

При этом из команды президента она не уходит.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свою должность в конца августа. Это связано с рождением ребенка, при этом из команды президента она не уходит.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост американского лидера в Truth Social.

«Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц, Кэролайн Ливитт, покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьей. Я полностью понимаю и уважаю это решение!», - заявил Трамп.

Кто станет новым пресс-секретарем, он не уточнил, но отметил, что Ливитт станет одним из его главных внешних советников и «влиятельным голосом в Республиканской партии».

По словам Трампа, они работают над тем, чтобы «бросить вызов истории и одержать убедительную победу на промежуточных выборах».

«Кэролайн была настоящим лидером в Белом доме и проделала феноменальную работу, борясь за справедливость, свободу и независимость с 2018 года, включая нашу историческую кампанию по переизбранию в 2024 году», - пишет президент.

Резюмируя он добавил, что Ливитт была «одной из лучших пресс-секретарей Белого дома» за свою историю существования этого ведомства.

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