Голы Хвичи и Дуэ принесли «ПСЖ» победу в матче с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА
- 13.08.2026, 8:07
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Встреча прошла в австрийском Зальцбурге.
«ПСЖ» одолел «Астон Виллу» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:1. Встреча прошла в австрийском Зальцбурге, сообщает «Прессбол».
У парижан мячи забили Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ, в составе английской команды отличился Брайан Маджо.
«ПСЖ» стал обладателем трофея второй год подряд.
ПСЖ — АСТОН ВИЛЛА — 2:1
ЗАЛЬЦБУРГ. «Ред Булл Арена». Начало в 22.00.
СУДЬЯ: Артан (Сомали).
ПСЖ: Сафонов — Нуну Мендеш (Эрнандез, 75), Пачо, Маркиньос (к), Хакими, Жоау Невеш (Руис, 75), Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия (Бералдо, 88), Аклиуш (Дембеле, 46), Дуэ (Маюлу, 87).
АСТОН ВИЛЛА: Бизот — Матсен, Пау Торрес (Мингс, 79), Линделеф, Кэш, Гомес (Баркли, 79), Камара (Богард, 72), Хеммингс, Буэндия, Макгинн (к) (Алиссон, 73), Маджо (Абрахам, 72).
ГОЛЫ: 1:0 — Кварацхелия (20). 1:1 — Маджо (45). 2:1 — Дуэ (61).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Пау Торрес (51), Гомес (64), Макгинн (72).