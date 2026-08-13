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Голы Хвичи и Дуэ принесли «ПСЖ» победу в матче с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА

  • 13.08.2026, 8:07
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Голы Хвичи и Дуэ принесли «ПСЖ» победу в матче с «Астон Виллой» за Суперкубок УЕФА

Встреча прошла в австрийском Зальцбурге.

«ПСЖ» одолел «Астон Виллу» в матче за Суперкубок УЕФА — 2:1. Встреча прошла в австрийском Зальцбурге, сообщает «Прессбол».

У парижан мячи забили Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ, в составе английской команды отличился Брайан Маджо.

«ПСЖ» стал обладателем трофея второй год подряд.

ПСЖ — АСТОН ВИЛЛА — 2:1

ЗАЛЬЦБУРГ. «Ред Булл Арена». Начало в 22.00.

СУДЬЯ: Артан (Сомали).

ПСЖ: Сафонов — Нуну Мендеш (Эрнандез, 75), Пачо, Маркиньос (к), Хакими, Жоау Невеш (Руис, 75), Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия (Бералдо, 88), Аклиуш (Дембеле, 46), Дуэ (Маюлу, 87).

АСТОН ВИЛЛА: Бизот — Матсен, Пау Торрес (Мингс, 79), Линделеф, Кэш, Гомес (Баркли, 79), Камара (Богард, 72), Хеммингс, Буэндия, Макгинн (к) (Алиссон, 73), Маджо (Абрахам, 72).

ГОЛЫ: 1:0 — Кварацхелия (20). 1:1 — Маджо (45). 2:1 — Дуэ (61).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Пау Торрес (51), Гомес (64), Макгинн (72).

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