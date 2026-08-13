Мощный удар дронами вглубь территории России

Мощный удар дронами вглубь территории России9
- 13.08.2026, 8:33
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На одном из крупнейших НПЗ произошел пожар такого масштаба, что власти уже не смогли его скрыть.
В ночь на 13 августа украинские дроны атаковали Россию и объекты на временно оккупированных территориях. В частности, взрывы прогремели в Башкортостане.
Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на расстоянии более 1000 километров Силы обороны нанесли удар по «Газпром нефтехим Салават».
«Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ мощностью 10 млн тонн сырья в год. Он объединяет нефтепереработку, крупное химическое производство и газохимический завод», - отметил Стерненко.
Губернатор Радий Хабиров официально подтвердил атаку украинских дронов. По его данным, обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата, в результате чего возник пожар.
Кроме того, во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки полностью отключилось электричество. Под ударом Сил обороны также оказался временно оккупированный Мариуполь. Последствия атаки уточняются.