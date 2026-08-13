Солнечное затмение в Беларуси и мире: завораживающие кадры 3 13.08.2026, 7:59

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Фото: «БрестСИТИ»

Уникальный день для любителей астрономии.

12 августа 2026 стало уникальным днем для любителей астрономии: произошло солнечное затмение, которое могли наблюдать многие жители планеты, пишет «БрестСИТИ».

Вечернее солнечное затмение в Беларуси было частичным - диск Солнца Луна закрыла не полностью - примерно на 60% в максимуме.

Вот как это было в районе Гребного канала в Бресте. Из плюсов вечернего времени - солнце не очень яркое и солнечных очков вполне хватало. Из минусов - довольно низко над горизонтом - не каждый городской житель среди многоэтажек мог увидеть.

Если вдруг пропустили - смотрите, как это было.

Чернавчицы.

А вот как это явление видели космонавты.

Прямая трансляция NASA.

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