«Уничтожим все баллистические ракеты россиян» 3 13.08.2026, 7:51

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Зеленский рассказал, сколько Patriot помогут Украине выстоять зимой.

Украине требуется лишь десятая часть ракет-перехватчиков, которые ей срочно необходимы от Соединенных Штатов Америки для противодействия массированным ударам российских баллистических ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский ежедневно проводит время, общаясь по телефону с лидерами стран-союзниц, чтобы получить дополнительное вооружение. Об этом лидер заявил в интервью CNN.

В последние недели Россия усилила массированные атаки на города Украины, в частности на столицу, в то время как запасы перехватчиков у Киева практически равны нулю. Зеленский отметил, что десятой части нынешних запасов США хватило бы, чтобы остановить все российские атаки баллистическими ракетами. А всего пяти процентов — чтобы Украина смогла пережить зиму.

«В этом году у нас в два с половиной раза меньше перехватчиков, чем было в 2025 году», — заявил президент Украины в беседе с CNN.

Между тем, по его словам, РФ ежемесячно запускает в два раза больше баллистических ракет, чем раньше.

Зеленский отметил, что если США «продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все российские баллистические ракеты. У меня есть 1%».

«Вот чем я живу каждый день: от 1% до 5%. У меня есть несколько месяцев и миллионы телефонных звонков… Я пытаюсь обменять что-то на ракеты… Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что это вне закона. Но я не могу об этом говорить», — поделился с журналистами президент Украины.

По его словам, еще один вопрос, касающийся защиты украинского воздушного пространства, остается открытым. До сих пор существуют сомнения относительно того, как будет реализовано очевидное обещание президента США Дональда Трампа разрешить Украине самостоятельно производить американские ракеты-перехватчики Patriot. Однако в Киеве надеются, что этого все-таки удастся добиться.

«Сейчас у меня нет даже 5%, и у меня нет такой поддержки. И это для меня — большой вызов, один из самых больших, с которыми я сталкивался с самого начала этой войны», — подчеркнул Зеленский.

Киев также выдвинул новые предложения по мирному процессу

Зеленский также сообщил, что часто обращается в Белый дом. В частности, недавно состоялся его телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Венсом, подробности которого лидер раскрывать не стал. Кроме того, Киев выдвинул новые предложения по мирному процессу.

«Нам нужно, чтобы американская сторона более активно участвовала в реализации мирного плана. Я благодарен команде президента Трампа за то, что они хотят продолжать. Путин сейчас не хочет прекращать эту войну, и на него в настоящее время оказывается недостаточное давление», — подчеркнул украинский президент.

Проблемой остается то, что Кремль продолжает говорить о территориях. Однако нет гарантий того, что через некоторое время РФ снова не вторгнется на украинскую территорию «с 1 или 2 миллионами дополнительных солдат» после значительного перерыва.

Зеленский также отметил, что согласен с некоторыми прогнозами западных аналитиков, которые предупреждают, что РФ может попытаться напасть на какую-либо страну НАТО.

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