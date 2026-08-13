В Екатеринбурге начался водный коллапс 3 13.08.2026, 3:34

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Более половины домов остались без горячей воды.

В Екатеринбурге с 7 августа не могут восстановить нормальное водоснабжение в связи с аварией на коммуникациях и половодья. Как пишет e1.ru, в прошлую пятницу из-за повреждений на водопроводных сетях холодную воду отключали в семи районах города, в котором проживают более 1,5 млн человек (всего в Екатеринбурге восемь районов).

Гендиректор местного «Водоканала» Антон Гусев заявлял, что ЧП произошло из-за последствий паводка. «Исходная вода грязная, чтобы она не пошла в город, принято решение отключить и промыть фильтры», — заявлял он. Прокуратура объявляла о начале проверки, но, судя по кадрам от местных жителей, вода из-под крана в домах до сих пор ярко-коричневого цвета.

По состоянию на вторник тысячи екатеринбуржцев все еще сидели без воды, но теперь уже без горячей, хотя «Водоканал» обещал вернуть ее еще 10 августа. По информации «Энергосбыта», это вынужденная мера, причиной которой — предыдущие отключения ХВС. Горячую воду там обещали восстановить к 14 августа. Однако в среду мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что более чем в половине жилых домов города горячее водоснабжение отсутствует и она начнет поступать в квартиры «не раньше следующей недели», так как «Водоканал» все еще проводит подготовительные работы. Похожую проблему уже месяц не могут решить власти Тюмени, где организовали развоз чистой воды из-за массовых жалоб жителей на пахнущую фекалиями воду из-под крана.

По состоянию на 12 августа в Тюмени и округе, где недавно ввели режим ЧС из-за опасного подъема уровня реки Тура и где живут более 870 тысяч человек, воду доставляют в Калининский, Восточный, Центральный и Ленинский районы города, а также в окрестные населенные пункты.

В пресс-службе екатеринбургского «Водоканала» отмечали, что пока не могут назвать сроки восстановления подачи горячей воды. Водоснабжение будет возобновлено после того, как удастся стабилизировать режим работы системы и необходимого качества исходной воды, заявляли в организации.

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