Лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу — 70 лет! 18 12.08.2026, 22:58

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Юбилей настоящего патриота Беларуси.

Сегодня исполняется 70 лет лидеру белорусскую оппозиции Николаю Статкевичу. Он родился 12 августа 1956 года в деревне Лядно, что в Слуцком районе. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище, четыре года отслужил в Мурманской области.

В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».

В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.

В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

19 февраля 2026 года был отпущен домой в Минске. В тюрьме он перенес инсульт.

Николай Статкевич остается в Беларуси. Недавно в интервью Zeit заявил, что попытки выдавить его из страны остаются тщетными.

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