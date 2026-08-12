Дыра в российском бюджете стала еще больше 3 12.08.2026, 7:00

4,356

Расходы увеличились почти вдвое быстрее доходов.

Дефицит федерального бюджета России в июле вновь увеличился, отчитался во вторник Минфин.

За 7 месяцев правительство собрало в казну 22,112 трлн рублей налогов — на 8,8% больше, чем годом ранее. При этом расходы увеличились почти вдвое быстрее доходов — на 14,5%, до 28,567 трлн рублей, заметил The Moscow Times.

В результате на начало августа в бюджете образовалась «дыра» на 6,455 трлн рублей — сумму, равную годовому бюджету Москвы, четырем годовым бюджетам Петербурга и 11 годовым бюджетам крупных регионов, таких как Татарстан или Краснодарский край. По сравнению с теми же датами прошлого года дефицит увеличился в 1,4 раза и уже почти вдвое превышает план на весь год (3,786 трлн рублей).

Фундаментальная картина для бюджета продолжает ухудшаться, констатирует стратег «Финама» Ярослав Кабаков: нефтегазовые доходы за 7 месяцев сократились на 16,8%, а рост сборов повышенного НДС (на 24,9%) едва компенсирует этот провал. При этом Минфин тратит все больше и, судя по всему, расходы к концу года могут превысить план почти на 5 трлн рублей, оценивает Кабаков.

Сбалансировать бюджет становится все сложнее, отмечает Илья Соколов, ведущий научный сотрудник Института Гайдара: всплеск нефтегазовых доходов из-за войны в Иране оказался краткосрочным и был в значительной степени истрачен на субсидии на нефтяным компаниям, у которых один за другим горят и останавливаются НПЗ.

Несырьевые доходы увеличиваются лишь за счет повышения налогов, а не экономического роста, подчеркивает Соколов: за первую половину года ВВП прибавил лишь 0,3%, а во второй половине года экономика может скатиться в рецессию. Это приведет к недобору 600-800 млрд рублей НДС, а также налога на прибыль и доходы физлиц, предупреждает Соколов. К концу года дефицит бюджета может приблизиться к 10 трлн рублей, прогнозирует Кабаков.

Главным неизвестным для бюджета остаются военные расходы: понятно, что они превысят план, но пока неизвестно, насколько, отмечает экономист по России и СНГ Bloomberg Economics Екатерина Власова. По данным Bloomberg, Минобороны требует увеличить военный бюджет на 40%, или 4-5 трлн рублей. Минфин планировал закрыть аппетиты военных за счет долга, но в июле был вынужден приостановить аукционы гособлигаций из-за обвала рынка.

Вероятнее всего, после выборов в Госдуму фискальное ужесточение снова должно оказаться на повестке дня, предупреждает Власова: власти могут урезать расходы по невоенным статьям, либо поднять налоги. Из-за проблем с привлечением долга не исключено новое повышение НДС, считает экономист Кирилл Родионов.

С начала вторжения в Украину бюджет потратил на войну почти 50 триллионов рублей. Чтобы оплатить расходы на армию и производство оружия правительство истратило три четверти свободных средств Фонда национального благосостояния, вводило экспортные и курсовые пошлины, повышало НДПИ, конфисковало частные активы на 4 трлн рублей. В 2025 году были увеличены налог на прибыль и НДФЛ для обеспеченных граждан, а в 2026-м — выросли НДС и налоги для малого бизнеса.

«Легкие деньги для Кремля закончились», — считает Агат Демараис, старший научный сотрудник European Council on Foreign Relations: начав с бизнеса и миллиардеров, власти переключились на кошельки простых людей. Это не означает, что у Владимира Путина «скоро закончатся деньги, но у него точно заканчиваются политически приемлемые способы их находить», подчеркивает Демараис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com