Украина передала США предложения по оказанию давления на Россию 1 11.08.2026, 22:19

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Зеленский рассказал подробности.

Украинская переговорная группа передала Соединенным Штатам предложения о дальнейших действиях, призванных усилить давление на Россию и приблизить завершение войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении во вторник, 11 августа.

По словам украинского президента, он получил доклад от переговорной группы о ходе переговоров с американской стороной.

«Мы передали американской стороне наши предложения», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что США могут помочь Украине усилить защиту, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. В то же время Киев рассчитывает, что Вашингтон будет использовать свое влияние для давления на Москву, чтобы изменить ее подход и не допустить дальнейшего затягивания войны.

«Америка может и помочь нашей защите — прежде всего средствами ПВО, — и оказать давление на Россию, чтобы планы изменились, чтобы готовить завершение войны, а не ее затягивание», — подытожил Зеленский.

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