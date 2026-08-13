«Часть российских силовиков попытается расшатать Путина» 5 13.08.2026, 9:19

12,574

Фото: Getty Images

Эксперт назвал главное условие.

Протесты в России после решения суда в отношении партии «Яблоко» не исчезнут, но и на массовое общероссийское движение в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, следующим этапом судебной истории станет апелляция, и именно она вновь выведет людей на улицы - правда, в гораздо более жестких условиях, чем раньше.

«Прежде всего, будет апелляция. Это станет ещё одним поводом как минимум собраться и выступить с протестом. Скорее всего, апелляция будет выглядеть совсем иначе. Там будет десять кольцевых оцеплений, будут те, кого называют «космонавтами», - в шлемах, со щитами и резиновыми дубинками. Людям собраться не дадут», - отметил Преображенский.

Пробудилось ли российское общество

Ключевой вопрос, по мнению политолога, не в судьбе самой партии, а в том, запустился ли в России общественный процесс пробуждения. Об этом, по его оценке, пока говорить рано.

«Вопрос в том, запустился ли общественный процесс... Здесь совершенно неважно, что будет с самой партией «Яблоко». Важно, начало ли общество, так сказать, пробуждаться. Я думаю, период был слишком коротким для того, чтобы это произошло. Возможно, появились новые социальные группы, социальные сети, которые в будущем станут основой новых протестов. Но пока не более того», - считает Преображенский.

При каком условии начнутся масштабные протесты

Главным фактором, способным превратить локальные акции в масштабное движение, эксперт назвал позицию правящего класса и силовых структур.

«Какого-либо масштабного общероссийского протеста не будет, если не будет поддержки со стороны правящего класса, давайте прямо скажем, или если часть российских силовиков из каких-то своих, скорее всего, абсолютно корыстных интересов не попытается расшатать ситуацию», - подытожил политолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com