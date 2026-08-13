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ВСУ ударили по большому логистическому хабу Wildberries в Башкортостане

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  • 13.08.2026, 9:53
  • 6,092
ВСУ ударили по большому логистическому хабу Wildberries в Башкортостане

Сразу после поражения начался пожар.

Ночью 13 августа Силы обороны Украины нанесли удар по еще одному комплексу Wildberries - на этот раз в российском Башкортостане.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

По словам местных жителей, мощный пожар вспыхнул в Чишминском районе.

Там расположен один из больших логистических хабов российского маркетплейса Wildberries.

Согласно последним данным, объект загорелся после атаки украинских сил.

«Горит большой складско-распределительный комплекс Wildberries в Чишминском районе Башкортостана», - пишет Exilenova+.

Важно отметить, что этот хаб активно используется для хранения, сортировки и последующего распределения товаров двойного назначения Wildberries.

«После поражения на территории хаба возник пожар», - сказано в сообщении.

Кстати, прямо сейчас в российском Башкортостане также горит один из самых больших НПЗ страны-агрессорки. Он занимается производством автомобильного бензина, дизельного горючего, мазута, полиэтилена и другой продукции.

Чтобы поразить этот завод, украинским дронам пришлось преодолеть около 1400 км.

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