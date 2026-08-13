МИД Беларуси отреагировал на аварию на горной дороге в Грузии 4 13.08.2026, 10:15

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Фото: телеграм-канал «Батумчик»

Погибли четверо белорусов.

Четверо граждан Беларуси погибли в серьезной аварии на дороге с горного курорта Гомис Мта в Грузии. Микроавтобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся, еще несколько человек получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает телеграм-канал Pro Georgia. Информацию подтвердил МИД Беларуси.

Авария произошла вечером 12 августа. По предварительной информации, микроавтобус спускался с горы, когда у него возникли проблемы с тормозами. После этого машина вылетела с дороги в сторону обрыва и перевернулась.

О происшествии также сообщает телеграм-канал «Батумчик» со ссылкой на очевидцев. Судя по опубликованным видео и фотографиям, микроавтобус получил серьезные повреждения.

Одна из очевидиц рассказывала, что водитель пытался удержать машину на дороге после проблем с тормозами, однако микроавтобус в итоге оказался за ограждением.

Фото: телеграм-канал «Батумчик»

Информацию о том, что в аварии погибли четыре иностранных гражданина, подтвердили в МВД Грузии, сообщает 1tv.ge. В ведомстве добавили, что пассажирский микроавтобус ехал с Гомис Мта в сторону Озургети, съехал с дороги и упал вниз.

Полиция начала расследование по статье 276 Уголовного кодекса Грузии о нарушении правил безопасности движения, повлекшем гибель людей.

МИД Беларуси подтвердил трагедию и сообщил, что в микроавтобусе находились 19 граждан Беларуси.

«По представленной МВД Грузии информации, водитель микроавтобуса не обеспечил безопасное управление транспортным средством, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и упал в ущелье», — сообщили в МИД.

В результате аварии погибли четыре человека, остальные 15 пассажиров получили травмы. В их числе шестеро детей.

Сообщается, что посольство Беларуси в Грузии оказывает все необходимое консульское содействие. Консул Беларуси в Грузии уже выехала на место происшествия.

Четыре человека доставлены в больницы городов Озургети и Чохатури. Одиннадцать человек — в Республиканскую больницу Батуми. Двое находятся в реанимации. По информации главврача, их состоянию ничего не угрожает.

Напомним, это уже вторая за последние недели смертельная авария с белорусскими туристами в Грузии. 25 июля в Батуми столкнулись микроавтобус с туристической группой из Беларуси и легковой автомобиль. Тогда погибли два человека, еще несколько получили травмы.

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