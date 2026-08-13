В Германии создали нестандартный внедорожный автодом-трансформер для двоих 7 13.08.2026, 10:44

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Автодом Laske Turtle E410 приспособлен для бездорожья | Фото: скриншот / YouTube

Уникальная модель приспособлена для бездорожья.

Немецкий производитель автодомов Laske Expedition представил новую модель Turtle E410. Она приспособлена для бездорожья и может трансформироваться.

Автодом Laske Turtle E410 был представлен на офф-роуд-шоу в Бад-Киссингене, и вскоре начнутся его продажи по цене от 345 000 евро. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

В основе новинки лежит полноприводное грузовое шасси Iveco Daily 4x4 полной массой 5,5 тонн. 6,6-метровый дом на колесах оснащен 180-сильным турбодизелем, автоматической коробкой передач и тремя блокировками дифференциалов, а также имеет высокий клиренс и внедорожные шины.

В жилом модуле возводится крыша

Фото: скриншот / YouTube

Новый Laske Turtle E410 получил двухместный жилой модуль из сэндвич-панелей, обеспечивающий хорошую теплоизоляцию. Он способен трансформироваться: у него поднимается крыша (высота увеличивается с 2,15 до 2,6 м), а по бокам выдвигаются секции, в которые можно установить раковину, портативную кухню или набор для барбекю.

Внутри установили широкую двуспальную кровать

Фото: скриншот / YouTube

Дом на колесах рассчитан на двух человек. Внутри установлены широкая кровать и обеденный стол с креслами, а также имеется немало шкафов и полок разных размеров.

На кухне нашлось место для газовой плиты с духовкой, раковины, холодильника и микроволновой печи. В передней части жилого модуля выделен полноценный санузел.

В салоне есть кухня и санузел

Фото: скриншот / YouTube

Автодом Laske E410 оснащен литиевой батареей емкостью 400 А·ч и солнечными панелями на крыше. Также имеется автономный дизельный обогреватель, 200-литровый бак для воды и 80-литровая емкость для отходов.

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