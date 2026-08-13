Z-блогер об ударах ВСУ: Это кошмар и катастрофа

Z-блогер об ударах ВСУ: Это кошмар и катастрофа6
- 13.08.2026, 11:21
- 13,692
И это только начало.
Российский блогер «Тринадцатый» пишет, что украинскиеудары по российской морской логистике в Азовском и Черномморях сталидля России«катастрофой». По его словам, уничтожение и выведение из строя судов лишь один из этапов украинской операции по изоляции Крыма от материковой России, пишет dialog.ua.
«То, что сотворили украинцы в Азовском и Черном морях с нашей логистикой, я не могу назвать иначе как «катастрофой». В их операции по изоляции Крыма от материка уничтожение морской логистики лишь один из шагов; будут и другие, я уверен. Теперь цена пшеницы определяется не урожаем, а вопросом: дойдет ли очередное судно до порта, сможет ли разгрузиться и выйти обратно?» — написал Z-блогер.
Он признал, что скорость, с которой украинские силы нанесли удары по российскому судоходству, стала для него «поистине кошмарной».
По его подсчетам, 6 июля в Азовском море были поражены первые два судна, на следующий день — уже 12; 10 июля Россия закрыла Азово-Донской канал для судоходства, а к 14 июля количество пораженных судов превысило 100.