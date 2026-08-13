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Z-блогер об ударах ВСУ: Это кошмар и катастрофа

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  • 13.08.2026, 11:21
  • 13,692
Z-блогер об ударах ВСУ: Это кошмар и катастрофа

И это только начало.

Российский блогер «Тринадцатый» пишет, что украинскиеудары по российской морской логистике в Азовском и Черномморях сталидля России«катастрофой». По его словам, уничтожение и выведение из строя судов лишь один из этапов украинской операции по изоляции Крыма от материковой России, пишет dialog.ua.

«То, что сотворили украинцы в Азовском и Черном морях с нашей логистикой, я не могу назвать иначе как «катастрофой». В их операции по изоляции Крыма от материка уничтожение морской логистики лишь один из шагов; будут и другие, я уверен. Теперь цена пшеницы определяется не урожаем, а вопросом: дойдет ли очередное судно до порта, сможет ли разгрузиться и выйти обратно?» — написал Z-блогер.

Он признал, что скорость, с которой украинские силы нанесли удары по российскому судоходству, стала для него «поистине кошмарной».

По его подсчетам, 6 июля в Азовском море были поражены первые два судна, на следующий день — уже 12; 10 июля Россия закрыла Азово-Донской канал для судоходства, а к 14 июля количество пораженных судов превысило 100.

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