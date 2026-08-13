Еще три парковки в Минске станут платными 1 13.08.2026, 11:31

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Одна находится возле «Чижовка-Арены».

В Минске уже в августе станет больше платных парковок. С 17 августа платный режим введут на улице Старовиленской и части проспекта Машерова, а до конца месяца заработает парковка возле «Чижовка-Арены», сообщает организация «Парковки столицы».

С 17 августа платить за стоянку нужно будет на парковках по улице Старовиленской, а также на нечетной стороне проспекта Машерова — на участке от Свислочи до музейно-паркового комплекса «Победа».

Еще одну платную парковку планируют ввести в эксплуатацию до конца августа возле «Чижовка-Арены» — на улице Ташкентской у дома № 19.

Сейчас там ведут подготовительные работы: устанавливают информационные стенды, дорожные знаки и таблички, а также наносят разметку.

Кроме того, с 1 сентября изменится порядок информирования о нарушениях правил пользования платными парковками. Бумажные листки на автомобилях нарушителей больше оставлять не будут. Оплатить нарушение можно будет через ЕРИП.

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