«Гиппо», вы вообще страх потеряли?» 3 13.08.2026, 12:22

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Почему цены растут, а контроля качества нет?

Минчанка lilu.lilu3763 уже не в первый раз получили в доставке гипермаркета «Гиппо» тухлое мясо.

«Гиппо», Минск, вы совсем страх и совесть потеряли? – пишет она в Threads. — Звоним завтра в МАРТ и санстанцию, это уже несколько таких заказов!

Как можно отправлять испорченное тухлое мясо? Как вы храните продукты? Люди, что у нас с магазинами? Почему цены растут, а контроля качества нет? Куда смотрят органы?»

Другие пользователи рассказали о подобных случаях, с которыми они столкнулись. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Вот после парочки покупок фарша, начала делать его сама. В магазинах почти во всех вонючий фарш.

— Тоже сталкивался два месяца назад, привезли вонючую курицу, больше никаких заказов там.

— Оставляйте обращение в санэпидемстанцию через обращение.бел и пишите самому магазину официальное письмо с жалобой, требуете провести проверку.

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