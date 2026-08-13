«Это мошенники, вырубай»

Как белорусы заставляют аферистов бросать трубку.

Звонит незнакомый номер, вы поднимаете трубку — но разговор по телефону на житейские темы может обернуться потерей всех сбережений, а то и квартиры. В этих «беседах» часто звучат оскорбления, запугивания, угрозы судом, но многим «жертвам» удается сохранить самообладание.

Читатели Onlíner делятся записями и скриншотами, которые показывают, как работают мошеннические скрипты. А мы продолжаем показывать вам «разводки» аферистов, чтобы в критический момент это помогло вам распознать подвох. На этот раз мы также встретились с сотрудниками Комитета государственного контроля, ведь для убедительности злоумышленники часто представляются сотрудниками этого ведомства.

Если вы стали жертвой мошенников, потеряли сбережения или работали курьером, расскажите свою историю нашему журналисту.

«Нужно задекларировать ваши наличные»

Свекра нашей читательницы Екатерины «обрабатывали» по телефону практически два часа, рассказывает девушка. Позвонили с обычного белорусского номера, уточняли про смену тарифного плана в «Белтелекоме», мужчина назвал свои паспортные данные.

— На следующий день начали звонить через Viber (и через Telegram пытались): человек в форме, в кабинете, на фоне флага Беларуси, сыпал юридическими терминами. Обвинили свекра, что он со своего счета переводил деньги террористам.

Екатерина объясняет: у свекра никогда не было счетов в этом банке. Девушке очевидна обработка в фоторедакторе

Стандартная схема: «вы стали соучастником, теперь вас накажут по УК». Начали спрашивать, сколько денег в банке, сколько наличных дома, требовали доступ к счету и задекларировать наличные.

Спасло то, что семья регулярно проводила с мужчиной беседы по поводу мошенников — когда аферисты стали выманивать CVV карты, свекор Екатерины все-таки отключил мобильный и набрал ее по домашнему телефону.

— Я приехала, включили его телефон — сразу звонок. «Товарищи» начали меня запугивать, что я теперь тоже под следствием. Но как только я включила свой навык исконно русской бранной лексики, они сразу поняли, что их раскусили, и даже начали посмеиваться, что хоть новым словам научатся.

После этого я настроила телефон свекра так, чтобы он больше не попадал в такую ситуацию:

Viber: отключила вызовы Viber-in, включила защиту от лишних звонков (хотя бы не будет нотификаций о звонке, он не поднимет трубку), включила запросы на переписку в отдельной папке (от неизвестных номеров).

Telegram: в настройках конфиденциальности поставила, что все действия (звонки, сообщения) могут делать только уже существующие контакты. Так как человек в возрасте, вряд ли новые контакты будут писать ему действительно по делу.

Такие же настройки я потом поставила своим родителям — это хоть как-то обезопасит от лишних звонков. Пока с тех пор никому не звонили.

«Лично приеду перепроверю, что с домофоном»

Наш читатель Николай рассказывает: о том, что звонят мошенники, он догадался сразу, как только увидел российский номер. Включил диктофон и записал такой диалог:

— У вас завтра будет плановая замена домофонов в подъезде.

— В каком городе?

— В вашем.

Дальше в разговоре мужской голос угрожает, что Николай останется без ключей, а потом и вовсе предстанет перед судом.

— Не дай бог вы только сломаете домофон, будем судиться. Лично приеду перепроверю, что будет с новым домофоном.

— Буду вас ждать.

В другой раз мошенники упорно придерживались той же «домофонной» схемы, а Николай решил им подыграть. На вопрос, сколько ключей к новому устройству ему нужно, молодой человек ответил: одиннадцать, мол, пускай будут с запасом. Мошенник, в свою очередь, сообщил, что, кроме комплекта ключей, у каждого жителя дома должен быть еще и индивидуальный код от домофона.

— На мою квартиру, пожалуйста, не регистрируйте никакой код.

— В таком случае направляю вам лицевой номер для получения ключей у мастера.

— Подождите, исправьте: не одиннадцать — пятнадцать надо ключей.

Тут у мошенника засбоили скрипты, и он тоже бросил трубку.

Николай говорит, что был еще и третий звонок — и снова насчет домофона, но молодой человек находился за рулем и не мог разговаривать.

— Видимо, схема работает на ура, вот мошенники ничего в ней и не меняют, — резюмирует Николай.

«Понял, что ему ничего не светит»

Супруге еще одного читателя Onlíner Сергея позвонили с незнакомого номера в мессенджере. Сергей рассказывает: жена засомневалась, но предположила, что это может быть ее двоюродная сестра, которая как раз поехала в Россию. Девушка ответила на звонок и услышала голос молодого мужчины.

— Грамотная поставленная речь, вежливый, обращается по имени и отчеству. Спрашивает, почему жена не забирает на почте извещение из Министерства по налогам и сборам.

Девушка согласилась на днях забрать документ, но сомнения у семьи уже возникли. А тут собеседник стал уточнять паспортные данные жены Сергея, и молодые люди окончательно убедились, что разговаривают с аферистами.

— Я громко сказал рядом с трубкой: «Это мошенники, вырубай». Жена уже хотела сбросить вызов и убрала трубку от уха, но тот молодой человек, услышав мужской голос рядом, начал ее оскорблять.

Такой вежливый и интеллигентный молодой человек мгновенно превратился в сквернослова, когда понял, что его раскрыли и ему ничего не светит.

Номер, конечно, сразу заблокировали, обзвонили родных и знакомых, предупредили, чтобы были внимательны.

Про многоступенчатые схемы, первый этап которых — звонок с почты, мы рассказывали не раз. В случае Сергея номер звонящего в мессенджере тоже определялся как «Белпошта». Так мошенники пытаются усыпить бдительность «жертвы».

«Будет собирать у таких же обманутых деньги»

На что обращать внимание и как отвечать на звонки, если звонит предполагаемый мошенник, мы узнали в Комитете госконтроля, у начальника управления собственной безопасности Департамента финансовых расследований КГК Александра Иванова.

Название этого ведомства аферисты часто используют в своих схемах: понимают, как на несведущего человека подействует звонок из «Департамента финансового мониторинга» или «Департамента финансовых расследований».

Ирония в том, что КГК не занимается декларированием наличных, инкассацией банкнот и вообще не интересуется, сколько денег у человека дома (если человек, конечно, не принял взятку).

— Очень часто мошенники представляются работниками Департамента финансовых расследований, Департамента финансового мониторинга, могут демонстрировать «служебный кабинет», удостоверения, форменную одежду. Гражданскому человеку может быть непонятно, что это не форменное обмундирование ДФР, и он поверит.

Но главное — помнить, что работники Комитета госконтроля или Департамента финансовых расследований не проводят опросы по телефону, не ведут расследования или оперативную работу в режиме телефонных звонков.

То есть, если вам позвонили «из КГК» и предлагают помочь изобличить преступника, взять кредит, передать деньги — что угодно, никогда этого не делайте. Знайте, что на связи мошенники. Если вы нам и понадобитесь, вас пригласят в КГК и выяснят всю информацию на месте, — говорит представитель ведомства.

Обратите внимание также на префикс номера телефона

Одна из схем мошенничества — аферисты предлагают белорусам стать «внештатными инспекторами или региональными представителями КГК» и выполнять поручения, якобы пополнить ряды сотрудников Комитета государственного контроля на время операции по поимке мошенников. Но внештатные и региональные сотрудники, кураторы, инкассаторы и прочие несуществующие должности — это лишь плод фантазии злоумышленников.

На самом деле из «регионального сотрудника» сделают курьера, который будет ездить по городам, собирать у таких же обманутых деньги и передавать мошенникам.

— Люди пишут заявление «Прошу принять меня на работу в Комитет государственного контроля». Их якобы принимают, присылают приказ — очевидно, липовый. Вот смотрите:

Видим здесь исходящий номер от такого-то числа со словом «исх.». Исходящие номера есть только у писем, у приказа — номер без слова «исх.».

Ни один приказ не начинается со слова «Уважаемый».

«В обязанности регионального представителя входят…» Опять-таки обязанности никогда не перечисляют в приказах о приеме на работу. Служебный приказ — это краткий распорядительный документ, где написано, что человек назначается на должность, и все.

В «приказе Комитета государственного контроля» подпись председателя правления. У нас председатель комитета.

Апогей ситуации — на «приказе КГК» печать Национального банка Республики Беларусь.

То есть достаточно более внимательно изучить эти «документы», чтобы невооруженным глазом заметить их несостоятельность. Малейшая нестыковка должна вызывать у человека подозрения: а действительно ли это КГК?

В этом «приказе» те же ляпы: снова «в обязанности сотрудника инкассационной службы входит…».

В Комитете государственного контроля нет инкассаторов.

Кроме того, Александр Иванов считает, что условному пенсионеру, который всю жизнь проработал, например, слесарем на заводе, наверное, есть смысл задуматься, с чего бы его принимают на работу в КГК (да еще дистанционно) и чем он может помочь ведомству.

«Заберете пакет от «Риги» и избежите ответственности? Так не бывает»

Начальник управления ДФР подчеркивает: если вам позвонили, особенно в мессенджерах, это сразу красный флаг и повод повысить бдительность, особенно если просят что-то сделать.

— К примеру, позвонили и назвали вас участником финансирования терроризма или предъявили, что вы разгласили госсекреты. Ну вы же знаете, участник вы или не участник, знаете вы госсекреты в принципе или нет, — зачем паниковать?

Во-первых, у нас правовое государство и действует презумпция невиновности. Вы не должны доказывать, что ничего не финансировали.

Во-вторых, действует принцип неотвратимости наказания. Если человек действительно стал участником финансирования терроризма или экстремизма или совершил другие преступления, ни один работник КГК или ДФР не сможет сделать так, чтобы человека освободили от ответственности.

Декларирования, передачи на ответственное хранение, перевозка пакетов от универсама «Рига» в Могилев не сделают вас невиновными.

В общем, не надо никому верить. Даже если есть какие-то претензии со стороны государственного органа, в таких ситуациях самое главное — не принимать поспешных решений. Это и психологи советуют. Первый шаг — замедлиться или остановиться, чтобы включилось критическое мышление.

«Если сотрудник на вас кричит, он точно липовый»

Если есть сомнения, Александр Иванов советует перезванивать в ведомство, сотрудником которого представился мошенник, и уточнять, работает ли там такой человек, или обсудить ситуацию с близкими людьми, причем как можно быстрее. Кстати, по телефонам доверия государственных органов можно и пожаловаться, если поведение реального работника показалось некорректным.

— У нас люди как: им позвонили, представились сотрудником — человек уже чего-то боится. Так вот, в первую очередь здесь должен быть не страх, а любопытство: чего это мной интересуются, лучше схожу да спрошу, чем я, простой гражданин, заинтересовал финансовую разведку, КГБ, КГК.

А мошенники нагнетают ситуацию, угрожают арестом, обыском. Если обыск действительно нужен, заранее о нем не предупреждают, но и пугать этим не будут. Что, бомбу найдут дома? Люди должны помнить, что сотрудники правоохранительной структуры обязаны обращаться с людьми корректно и уважительно.

Если на вас кричат, психологически давят, сразу понятно, что сотрудник липовый.

«Чуть не продала квартиру втайне от внуков»

Впрочем, в практике ведомства есть и истории со счастливым концом. Представитель КГК рассказывает, как однажды мошенники очень долго вели бабушку, внушали, что она помогает изобличать преступников, при этом запрещали «разглашать государственную тайну» и рассказывать об этой «операции».

Аферисты убедили пенсионерку продать квартиру и перечислить деньги на безопасный счет. Женщина уже даже заключила договор с риелторским агентством, прошло несколько показов квартиры.

— К счастью, дети как-то заметили неладное, поняли, что это мошенники. Позвонили мне, говорят: бабушка будто под гипнозом. И мы все вместе — дети, я — больше получаса здесь, в кабинете убеждали ее, что это все пустое. Благо продать квартиру она не успела.

Еще одна ситуация, которая закончилась хорошо: рабочий из Могилева привез в Минск для «декларирования» около 5—7 тыс. белорусских рублей. Спасло, что мошенники «заигрались», начали перенаправлять его по разным адресам.

— У человека возникло подозрение, он позвонил в управление собственной безопасности, мы предложили приехать к нам, а не по назначенному мошенниками адресу. Разубедили, что таких сотрудников нет, никаких декларирований нет. Все обошлось лишь тратами на такси.

К слову, Департамент финансового мониторинга постоянно рекомендует белорусским банкам обращать внимание на клиентов, которые просят оформить кредит.

— Большая доля ответственности лежит на сотруднике банка, который контактирует с жертвой мошенников. Видно же, что человек ведет себя странно, волнуется, переживает. Именно поэтому мы и считаем, что нужна некая пауза, «период охлаждения» перед оформлением договора. И есть случаи, когда работники банков устанавливают истинную причину обращения за кредитами и отговаривают людей.

С одной стороны, по словам Александра Иванова, мошенники делают ставку на правовую неграмотность людей. С другой — среди курьеров есть не только обманутые белорусы. Встречаются и такие, кто сознательно пытается подзаработать таким образом.

Александр Иванов напоминает главный алгоритм, по которому нужно действовать, если вас просят поучаствовать в оперативной работе, сообщить код из SMS, задекларировать деньги или совершить другие действия:

Не сообщайте звонящим персональные данные, коды.

Немедленно кладите трубку. Должен действовать принцип «нулевого доверия».

Обсудите ситуацию с родственниками и близкими людьми, несмотря ни на какие требования мошенников сохранять тайну.

Ни в коем случае не получайте кредиты по просьбе третьих лиц, никуда не переводите свои деньги и не отдавайте их неизвестным.

Со всеми сомнениями — в управление собственной безопасности КГК по телефону 8 (017) 327-55-88 или в милицию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com