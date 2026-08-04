Украина перенесла бизнес-подход на поле боя 1 4.08.2026, 16:15

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Это может подтолкнуть Москву к переговорам.

Украина выстроила ведение войны по принципам, которые чаще встречаются в крупном бизнесе, чем на поле боя. Такой вывод сделали аналитики американского исследовательского центра RAND, проанализировав украинскую стратегию истощения российских сил, пишет Fortune (перевод — сайт Charter97.org).

Киев отказался от попыток удерживать или захватывать большие территории любой ценой и сосредоточился на нанесении противнику максимальных потерь в живой силе и технике при минимальных собственных издержках.

«Украинские лидеры используют принципы бизнеса, чтобы максимизировать как российские потери, так и экономические издержки», — пишут аналитики.

Украинские военные даже используют систему ключевых показателей эффективности (KPI). Согласно плану, разработанному бывшим министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, одной из целей является уничтожение 200 российских военнослужащих на каждый квадратный километр захваченной территории, а также нанесение противнику не менее 50 тысяч потерь ежемесячно.

Важную роль играет и система ePoints. Операторы беспилотников отправляют видеозаписи пораженных целей и получают за них баллы. Затем их можно обменять через государственную онлайн-платформу на новые дроны для выполнения следующих боевых задач. «Это первая подобная система в мире», — отмечают исследователи.

Эффективность стратегии обеспечивают развитие собственного оборонного производства, современные системы управления войсками и массовый выпуск беспилотников. Сегодня Украина производит миллионы дронов в год, а их удары наносятся не только по линии фронта, но и по нефтеперерабатывающим заводам, военным предприятиям и логистическим объектам в глубине России.

«Украина вполне может сломить волю России к продолжению войны», — считают авторы исследования. Если Киев сохранит нынешнюю стратегию истощения и западные союзники не сократят поддержку, Москва в конечном итоге может оказаться вынуждена пойти на переговоры.

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