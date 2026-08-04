Белорусскую туристку реанимировали на пляже в Италии 2 4.08.2026, 16:30

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30-летняя женщина едва не утонула во время купания в море.

30-летняя туристка из Беларуси едва не погибла во время купания в море на итальянском курорте Марина-ди-Пьетрасанта. Об этом сообщает местное издание La Nazione.

Инцидент произошел возле пляжа Eva. Девушка начала тонуть, однако ситуацию вовремя заметили три спасателя. Они успели вытащить туристку из воды и доставить ее на берег.

После этого спасатели начали проводить реанимационные мероприятия. Вскоре на место прибыли медицинская бригада и сотрудники службы скорой помощи. Благодаря своевременно оказанной помощи женщине удалось восстановить сознание.

Пострадавшую госпитализировали в отделение неотложной помощи больницы Версилии. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести. В Италии госпитализация с «желтым» кодом означает, что ситуация требует медицинской помощи, но непосредственной угрозы жизни пациента нет.

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