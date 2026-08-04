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«Спасибо, «Минсктранс», что не знала, как доехать»

  • 4.08.2026, 16:51
«Спасибо, «Минсктранс», что не знала, как доехать»

Почему общественный транспорт ездит не по расписанию?

Минчане жалуются в соцсетях на то, что автобусы и троллейбусы в столице приезжают не вовремя или вообще не приезжают.

«Минсктранс», объясните мне, с какого перепуга ваше же расписание транспорта оказывается полной лажей? – спрашивает iblis_lana. — Как рассчитать свое время чтобы нормально уехать?

Сегодня автобус номер 130 «ДС Одоевского — ТЦ Ждановичи» был отмечен в расписании в 9.20 на остановке «Янки Мавра». Как вы думаете, пришел он? Конечно, нет! На вопрос «Почему?», горячая линия ответила: «По вине предприятия». Спасибо, предприятие, что я сегодня на панике не знала как нормально доехать до электрички!»

О примерах нарушения расписания рассказали и многие другие пользователи. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У нас ходит единственный автобусный маршрут, один рейс в день – утром. Без пересадок с «Каменной горки» до ДС «Масюковщина».У сына тяжелая инвалидность, ездим на этом автобусе в спецсад на Жудро.Утром идет в 7:24 (по расписании). Пришли чуть раньше, автобуса не дождались. И тут люди говорят, что он уже ушел в 7:13. Звоню на горячую линию,ответ: «Приходите на остановку раньше». Без комментариев.

— Если бы «Минсктранс» давал ответы на каждый пост, где их тегают, их аккаунт был бы самым раскрученным в Threads.

— С автобусом 100 тоже самое в последнее время. Мало того, что один автобус сняли после 9.00. Тот, что был 9.38, стал в 9.44. На прошлой неделе несколько раз этот автобус вообще не приходил и в приложении не активен был.

— Такая же ерунда и с 24-м автобусом, особенно в час пик. Приходишь на остановку заранее, а он просто не приезжает, в расписание становится следующий.

— С 57-м автобусом, к сожалению, то же самое. Постоянно не приходит абсолютно без причины. По расписанию в 18:03 на «Романовской слободе» за 2,5 недели словила его только один раз из 12.

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