«Спасибо, «Минсктранс», что не знала, как доехать» 4.08.2026, 16:51

Почему общественный транспорт ездит не по расписанию?

Минчане жалуются в соцсетях на то, что автобусы и троллейбусы в столице приезжают не вовремя или вообще не приезжают.

«Минсктранс», объясните мне, с какого перепуга ваше же расписание транспорта оказывается полной лажей? – спрашивает iblis_lana. — Как рассчитать свое время чтобы нормально уехать?

Сегодня автобус номер 130 «ДС Одоевского — ТЦ Ждановичи» был отмечен в расписании в 9.20 на остановке «Янки Мавра». Как вы думаете, пришел он? Конечно, нет! На вопрос «Почему?», горячая линия ответила: «По вине предприятия». Спасибо, предприятие, что я сегодня на панике не знала как нормально доехать до электрички!»

О примерах нарушения расписания рассказали и многие другие пользователи. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У нас ходит единственный автобусный маршрут, один рейс в день – утром. Без пересадок с «Каменной горки» до ДС «Масюковщина».У сына тяжелая инвалидность, ездим на этом автобусе в спецсад на Жудро.Утром идет в 7:24 (по расписании). Пришли чуть раньше, автобуса не дождались. И тут люди говорят, что он уже ушел в 7:13. Звоню на горячую линию,ответ: «Приходите на остановку раньше». Без комментариев.

— Если бы «Минсктранс» давал ответы на каждый пост, где их тегают, их аккаунт был бы самым раскрученным в Threads.

— С автобусом 100 тоже самое в последнее время. Мало того, что один автобус сняли после 9.00. Тот, что был 9.38, стал в 9.44. На прошлой неделе несколько раз этот автобус вообще не приходил и в приложении не активен был.

— Такая же ерунда и с 24-м автобусом, особенно в час пик. Приходишь на остановку заранее, а он просто не приезжает, в расписание становится следующий.

— С 57-м автобусом, к сожалению, то же самое. Постоянно не приходит абсолютно без причины. По расписанию в 18:03 на «Романовской слободе» за 2,5 недели словила его только один раз из 12.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com