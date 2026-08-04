«Спасибо, «Минсктранс», что не знала, как доехать»
- 4.08.2026, 16:51
Почему общественный транспорт ездит не по расписанию?
Минчане жалуются в соцсетях на то, что автобусы и троллейбусы в столице приезжают не вовремя или вообще не приезжают.
«Минсктранс», объясните мне, с какого перепуга ваше же расписание транспорта оказывается полной лажей? – спрашивает iblis_lana. — Как рассчитать свое время чтобы нормально уехать?
Сегодня автобус номер 130 «ДС Одоевского — ТЦ Ждановичи» был отмечен в расписании в 9.20 на остановке «Янки Мавра». Как вы думаете, пришел он? Конечно, нет! На вопрос «Почему?», горячая линия ответила: «По вине предприятия». Спасибо, предприятие, что я сегодня на панике не знала как нормально доехать до электрички!»
О примерах нарушения расписания рассказали и многие другие пользователи. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— У нас ходит единственный автобусный маршрут, один рейс в день – утром. Без пересадок с «Каменной горки» до ДС «Масюковщина».У сына тяжелая инвалидность, ездим на этом автобусе в спецсад на Жудро.Утром идет в 7:24 (по расписании). Пришли чуть раньше, автобуса не дождались. И тут люди говорят, что он уже ушел в 7:13. Звоню на горячую линию,ответ: «Приходите на остановку раньше». Без комментариев.
— Если бы «Минсктранс» давал ответы на каждый пост, где их тегают, их аккаунт был бы самым раскрученным в Threads.
— С автобусом 100 тоже самое в последнее время. Мало того, что один автобус сняли после 9.00. Тот, что был 9.38, стал в 9.44. На прошлой неделе несколько раз этот автобус вообще не приходил и в приложении не активен был.
— Такая же ерунда и с 24-м автобусом, особенно в час пик. Приходишь на остановку заранее, а он просто не приезжает, в расписание становится следующий.
— С 57-м автобусом, к сожалению, то же самое. Постоянно не приходит абсолютно без причины. По расписанию в 18:03 на «Романовской слободе» за 2,5 недели словила его только один раз из 12.