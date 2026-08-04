Ракета SpaceX может столкнуться с Луной уже через несколько часов 4.08.2026, 17:18

Мощность удара будет эквивалентна взрыву трех тонн тротила.

Уже 5 августа верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX столкнется с поверхностью Луны после почти 19 месяцев полета. Удар не был запланирован, однако теперь ученые рассчитывают использовать его для получения новых данных о строении естественного спутника Земли, пишет TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Ступень ракеты вывела к Луне посадочные аппараты Blue Ghost компании Firefly Aerospace и японский Resilience от ispace, а затем должна была со временем сгореть в атмосфере Земли. Однако этого не произошло — объект вышел на орбиту, которая постепенно привела его к Луне.

Астроном Билл Грей еще весной рассчитал траекторию и предсказал, что столкновение произойдет возле кратера Эйнштейна на обратной стороне Луны. По его оценке, ракета массой около 45 тонн врежется в поверхность на скорости почти 8 700 км/ч.

Мощность удара будет эквивалентна примерно трем тоннам взрывчатки. «Сам удар, вероятно, не будет виден с Земли. Зато облако выброшенной породы вполне может оказаться заметным», — пишет Грей. Некоторые компьютерные модели предполагают, что столб пыли способен подняться на высоту до 100 километров.

За последствиями столкновения будет наблюдать орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Он сфотографирует место падения и позволит определить размеры нового кратера, который, по прогнозам, превысит 15 метров в диаметре.

Подобные столкновения уже происходили во времена программы «Апполон», когда ступени ракет специально направляли на Луну для изучения ее внутреннего строения. Теперь случайный удар SpaceX также может дать ученым ценную информацию о геологии и гравитации спутника Земли.

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