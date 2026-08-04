Россия может вторгнуться в Черниговскую область 1 4.08.2026, 17:52

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Украинская разведка раскрыла планы оккупантов.

Российские оккупанты могут готовить вторжение на территорию Черниговской области. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает «Цензор.НЕТ».

«Генеральный штаб отмечал, что имеются данные разведки о том, что в планах врага – использовать этот участок украинской границы в Черниговской области для того, чтобы попытаться осуществить вторжение. Или же, даже не имея достаточных сил, предпринимать такие демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем перебрасывала на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных направлениях», – сказал Демченко.

В то же время он добавил, что на данный момент украинские силы не фиксируют попыток РФ пересечь этот участок границы.

«На данный момент мы не фиксируем, что враг уже задействовал бы пехотные группы, пытавшиеся пересечь нашу границу. Кроме того, даже активность диверсионно-разведывательных групп на данный момент не фиксируется. Нельзя, конечно, расслабляться, потому что враг коварен. То, что происходит в Черниговской области ежедневно, – это обстрелы артиллерией и беспилотными летательными аппаратами», – заявил Демченко.

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