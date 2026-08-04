Путин подписал закон о расширении оснований для депортации иностранцев 1 4.08.2026, 18:16

Иностранцев будут депортировать за мелкое хулиганство и призывы к санкциям.

Диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам будет грозить выдворение. Документ опубликован на портале правовых актов.

Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Закон предусматривает увеличение числа статей КоАП, предусматривающих выдворение, с 22 до 45. В частности, выдворение будет применяться за:

дискриминацию по национальности, религии и полу (сейчас — только штраф);

неповиновение требованию военнослужащего при охране границы или сотрудника полиции;

мелкое хулиганство;

нарушения на митингах;

блокирование дорог;

употребление наркотиков;

пропаганду запрещенной символики;

дискредитацию Вооруженных сил России;

призывы к санкциям.

Отдельно в перечень вошли нарушения правил деятельности иноагентов и режима чрезвычайного положения, а также участие в работе нежелательных организаций. Закон повышает штрафы за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность — минимальные суммы увеличат с 2 до 4 тыс. руб. Нарушителям также запретят ссылаться на семейное положение или срок проживания, чтобы избежать выдворения.

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