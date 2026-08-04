Путин подписал закон о расширении оснований для депортации иностранцев

Путин подписал закон о расширении оснований для депортации иностранцев1
- 4.08.2026, 18:16
Иностранцев будут депортировать за мелкое хулиганство и призывы к санкциям.
Диктатор РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранцам будет грозить выдворение. Документ опубликован на портале правовых актов.
Документ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Закон предусматривает увеличение числа статей КоАП, предусматривающих выдворение, с 22 до 45. В частности, выдворение будет применяться за:
дискриминацию по национальности, религии и полу (сейчас — только штраф);
неповиновение требованию военнослужащего при охране границы или сотрудника полиции;
мелкое хулиганство;
нарушения на митингах;
блокирование дорог;
употребление наркотиков;
пропаганду запрещенной символики;
дискредитацию Вооруженных сил России;
призывы к санкциям.
Отдельно в перечень вошли нарушения правил деятельности иноагентов и режима чрезвычайного положения, а также участие в работе нежелательных организаций. Закон повышает штрафы за нарушение правил въезда и незаконную трудовую деятельность — минимальные суммы увеличат с 2 до 4 тыс. руб. Нарушителям также запретят ссылаться на семейное положение или срок проживания, чтобы избежать выдворения.