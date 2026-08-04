Полоцкий молочный комбинат признали банкротом

Полоцкий молочный комбинат признали банкротом1
- 4.08.2026, 18:39
Незадолго до этого производственные активы предприятия передали в управление компании «Савушкин продукт».
Экономический суд Витебской области признал Полоцкий молочный комбинат банкротом и постановил начать процедуру его ликвидации.
Незадолго до этого производственные активы предприятия передали в управление компании «Савушкин продукт». Она получила производственные здания, оборудование и рабочий коллектив, которые планируется использовать для модернизации и восстановления бывшего крупного молочного производства. Задолженности же самого комбината, предположительно, останутся на государстве.
Дело о банкротстве было возбуждено в мае. За это время происходил прием и рассмотрение требований кредиторов.
Согласно отчету антикризисного управляющего, общий объем требований кредиторов составил почти 400 миллионов рублей, тогда как стоимость имущества предприятия оценена примерно в 230 миллионов рублей.