Полоцкий молочный комбинат признали банкротом 1 4.08.2026, 18:39

Незадолго до этого производственные активы предприятия передали в управление компании «Савушкин продукт».

Экономический суд Витебской области признал Полоцкий молочный комбинат банкротом и постановил начать процедуру его ликвидации.

Незадолго до этого производственные активы предприятия передали в управление компании «Савушкин продукт». Она получила производственные здания, оборудование и рабочий коллектив, которые планируется использовать для модернизации и восстановления бывшего крупного молочного производства. Задолженности же самого комбината, предположительно, останутся на государстве.

Дело о банкротстве было возбуждено в мае. За это время происходил прием и рассмотрение требований кредиторов.

Согласно отчету антикризисного управляющего, общий объем требований кредиторов составил почти 400 миллионов рублей, тогда как стоимость имущества предприятия оценена примерно в 230 миллионов рублей.

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