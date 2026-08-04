Украинские спецназовцы без единого выстрела захватили в плен двух оккупантов 1 4.08.2026, 19:15

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Российские военные проснулись в своих тайниках уже под прицелом украинских спецназовцев. Операция завершилась взятием в плен двух оккупантов без единого выстрела.

Об этом сообщают Силы Специальных Операций ВС Украины.

По данным ССО, при выполнении специального задания на одном из направлений группа спецназначения обнаружила индивидуальные тайники российских военных во враждебном тылу.

Позиции оккупантов были хорошо обустроены: с перекрытием, маскировкой и минимальным количеством демаскирующих признаков. Несмотря на это, украинские спецназовцы первыми обнаружили противников и незаметно подошли к их укрытиям.

После этого бойцы ССО открыли тайники и, держа оружие в упор, шепотом предложили россиянам не сопротивляться.

В результате двух военнослужащих РФ удалось взять в плен без единого выстрела.

«В реалиях новой дроновой войны и глубоких килзон все больше россиян гибнет по дороге к позициям, почти не имея шансов на выживание. Тем сложнее и важнее пополнять обменный фонд, чтобы в будущем вернуть из плена украинских защитников», - отметили в ССО.

Военные силы специальных операций продолжают выполнять задачи во враждебном тылу и серой зоне, большинство из которых не разглашается.

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