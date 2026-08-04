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Минск стал самым популярным зарубежным городом для российских туристов

  • 4.08.2026, 19:09
Минск стал самым популярным зарубежным городом для российских туристов

По сравнению с прошлым летом количество бронирований размещения в нашей столице увеличилось на 14%.

Минск летом 2026 года стал самым популярным зарубежным городом для организованных туристов из России. Об этом свидетельствует исследование сервиса бронирования «Островок B2B», который проанализировал заказы турагентств на июнь—август.

По сравнению с прошлым летом количество бронирований размещения в белорусской столице увеличилось на 14%. Кроме того, в десятку самых востребованных россиянами городов для познавательного туризма вошли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. В целом каждое второе зарубежное бронирование российских турагентов этим летом приходится на страны бывшего СССР.

По мнению представителей компании, Беларусь возглавила рейтинг благодаря хорошей транспортной доступности, отсутствию сложностей с оплатой, развитой туристической инфраструктуре и возможности подобрать отдых на любой бюджет.

Среди дальних зарубежных направлений наибольшую популярность у россиян набирают страны Азии. Лидером городского туризма стал Шанхай, где количество бронирований выросло на 27%. Высоким спросом также пользуются Пекин, Гуанчжоу, Токио и Бангкок. Рост интереса к Китаю объясняют безвизовым режимом и расширением прямых авиасообщений между российскими городами и китайскими мегаполисами.

В сегменте пляжного отдыха первое место у россиян занял Батуми, где количество бронирований увеличилось в 1,4 раза. Востребованными также остаются курорты Абхазии — Гагры, Сухум, Новый Афон и Пицунда. Среди других популярных мест для отдыха российские туристы выбирают турецкие курорты Анталью, Аланью и Кемер, а также вьетнамские Нячанг и Дананг и тайские Паттайю и Пхукет.

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