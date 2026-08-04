Wildberries решила спрятать товары от украинских дронов на складах в Беларуси 1 4.08.2026, 18:44

Маркетплейс надеется, что там их не будут атаковать.

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries, 20% складских мощностей которого разрушены украинскими дронами, перенаправит товары для длительного хранения на склады в других странах, где их вряд ли будут атаковать. Об этом сотрудники компании рассказывают на встречах с селлерами. «Нам сказали, что «долгие» склады теперь будут в Беларуси, Казахстане и Узбекистане. Как это повлияет на цены, сроки доставки, как это все будет туда отправляться, пообещали сообщить позже», — говорит участник одной из таких встреч.

На рынках этих стран WB работает уже несколько лет. Другой предприниматель, бывший на подобной встрече, поделился подробностями, которых добился от представителей WB: у маркетплейса часть складов уже есть, одни собственные, другие арендованные, и он уже начинает перенаправлять товары за границу «прямо сейчас», пишет The Moscow Times.

«Только компания просит поставлять товар на новый склад, как в него бьют дроны», — описывал ситуацию один из селлеров. Перемещение товара на зарубежные склады защитит его так, но российских селлеров пугают другие проблемы.

Из-за такой «длинной» логистики WB будет проигрывать по срокам и стоимости доставки основным конкурентам, объясняет один из предпринимателей. «Возить туда-сюда» придется основную часть товара, считает он. Продажи через склады длительного хранения маркетплейса обеспечивают крупным продавцам 70-80% оборота. С доставкой со своих складов, силами продавца, «сильно много не наторгуешь, это для мелких игроков и середняков», объясняет один из них.

Другая проблема: для перемещения коммерческих партий товаров через границу, неважно с какой целью, нужна таможенная декларация. А у значительной части продавцов WB с ней проблема — они продают товар, поступившей в Россию по серым, а то и черным схемам, говорит другой селлер. «Крупные поставщики и производители с этим справятся, а вот у мелких и средних будет проблема», — считает он.

На склады в Казахстан будет проще везти импорт из Китая, и на WB его станет еще больше, а значит конкуренция для отечественных продавцов усилится, переживает один из предпринимателей. «Дело кончится тем, что наш бизнес добьют не украинские дроны, а дешевые товары из Китая», — опасается он.

В Астане и Алма-Ате у WB арендовано порядка 46 тыс. кв м складов, и компания строит еще порядка 260 тыс. кв м, которые планируется ввести в эксплуатацию I квартале 2027 г., рассказал министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев, назвав это планами «по развитию местного филиала Wildberries». Официального обращения от Wildberries по вопросу размещения дополнительных складов в ведомство не поступало, хотя компании, по его словам, могут самостоятельно договариваться с владельцами складской недвижимости без участия правительства, отметил министр. Россия и Казахстан начали работу по интеграции маркетплейсов еще до украинских атак на Wildberries, ответил на вопрос о складах компании RWB в Казахстане замглавы российского МИД Михаил Галузин.

В Беларуси RWB тоже строит большой склад (стоимостью 11 млрд руб.), но из 140 тыс. кв м. к маю было введено только 20 тыс. кв м., полностью его планировалось запустить в конце этого – начале следующего года. В мае основательница WB Татьяна Ким объявила о планах построить в республике второй крупный складской комплекс. Тогда предполагалось, что работать эти объекты будут на белорусских покупателей.

В Узбекистане RWB создает Центральноазиатский логистический хаб, рассказывал за месяц до начала атак на склады компании ее главный исполнительный директор Роберт Мирзоян. Хаб объединит сортировочный центр Wildberries и строящийся складской комплекс в Ташкентской области площадью около 170 000 кв. м, а также инфраструктуру в других странах, и свяжет ключевые рынки по направлению «Россия – Узбекистан – Ближний Восток», а также станет транзитной точкой для экспорта товаров на африканские рынки по маршруту «Китай – Узбекистан – Африка» – такая была задумка.

На 2 августа общая площадь атакованных складов Wildberries составляла 1,2–1,5 млн кв м, повреждено 0,9–1,15 млн кв м, или 17–22% от публично заявленных 5,2 млн кв м логистической инфраструктуры RWB, оценивал ведущий аналитик исследовательского агентства Data Insight Сергей Семко. С тех пор дроны полностью или частично разрушили еще два крупных склада маркетплейса. RWB начала перестраивать логистику и переключать поставки через более мелкие склады и сеть своих ПВЗ, но это удлинило сроки доставки и увеличило транспортные издержки. Эксперты оценивали восстановление разрушенных объектов в 62,5–80,8 млрд руб., а убытки продавцов — в 280 млрд руб.

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