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Литва запускает производство дронов для Украины

  • 4.08.2026, 19:08
Литва запускает производство дронов для Украины
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Cтороны уже приступили к практической реализации Drone Deal.

Литва готовится локализовать производство украинских беспилотников на своей территории в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Об этом заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, пишет LRT. По его словам, стороны уже приступили к практической реализации Drone Deal — соглашения. Оно было подписано президентами Украины и Литвы Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой в мае. В Минобороны Литвы формируется специальная команда, которая займется запуском производства украинских дронов в стране.

Беспилотники планируется выпускать в Литве по украинским технологиям. Проект предусматривает совместные инвестиции и должен одновременно расширить производственные возможности Украины и укрепить литовскую оборонную промышленность. В Вильнюсе рассчитывают, что локализация производства позволит ускорить выпуск дронов, внедрить технологии и привлечь литовских инженеров к работе вместе с украинскими специалистами.

Ранее глава агентства Invest Lithuania Элиюс Чивилис сообщал, что несколько украинских компаний оборонного сектора уже получили разрешение на работу в стране после проверки на соответствие требованиям национальной безопасности. В июне министр обороны Литвы также пригласил основанную украинцами компанию LuxUAV проводить испытания своих беспилотников на территории республики.

На фоне расширения сотрудничества с Украиной Литва также обсуждает отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия и иностранных военных баз. НАТО рассматривает варианты усиления ядерного сдерживания в Европе. По данным немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, среди потенциальных площадок для размещения американского ядерного оружия называют Польшу, Финляндию и Литву. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс обсуждает адаптацию своего ядерного потенциала. Детали этих планов не раскрываются.

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