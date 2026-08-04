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Зеленский назвал три приоритета для Украины по вступлению в ЕС

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  • 4.08.2026, 19:46
Зеленский назвал три приоритета для Украины по вступлению в ЕС
Владимир Зеленский

Киев готовится к открытию очередных кластеров.

Украина определила три ключевых направления для более интенсивной работы по пути к членству в ЕС, среди которых - поддержка стойкости этой зимой.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Определили направления для более интенсивной работы с Евросоюзом. В этом году уже были открыты два кластера в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз, и готовимся к открытию еще четырех кластеров», - отметил он.

Глава государства добавил, что во время заседания с премьером Сергеем Корецким, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым и профильными заместителями руководителя Офиса Сергеем Кислицей и Игорем Жовквой определили три приоритета.

«Первое: Украина работает именно на полноценное вступление в Евросоюз, и мы рассматриваем это не только как политическую или экономическую задачу, а как задачу по безопасности - и для нас, и для Евросоюза», - заявил президент.

По его словам, со вступлением Украины в ЕС «убирается и геополитическая неопределенность», из-за которой РФ десятилетиями сеяла дестабилизацию и Украины, и ЕС. Кроме того, Евросоюз «наряду с украинской силой» приобретает необходимые способности безопасности для усиления европейского компонента евроатлантического сообщества.

«Второе: уже сейчас должны использовать максимально все возможности секторальной интеграции Украины в Евросоюз», - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все страны ЕС должны воспринимать Украину «как неотъемлемую часть привычных европейских процессов», что должно «подталкивать наше политическое движение и решение лидеров и стран».

«Третье: конечно, должны строить отношения на всех уровнях таким образом, чтобы Украина получила необходимые пакеты и решения в поддержку стойкости на эту зиму. Отношения с Брюсселем и европейскими институтами, столицами Европы, громадами в странах Европы должны быть практическими - о том, что действительно может поддержать защиту жизни в Украине», - отметил глава государства.

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