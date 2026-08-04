Цена на нефть Brent рухнула ниже $80 за баррель
- 4.08.2026, 20:24
Цены упали на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на торгах во вторник, 4 августа, обвалилась на 4,83% и на минимуме составила $79,73 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз ниже отметки $80 за баррель нефть торговалась 13 июля 2026 года.
Цены на нефть упали во вторник после комментариев министра финансов США Скотта Бессента, которые усилили ожидания дипломатического разрешения ближневосточного конфликта и возобновления судоходства через Ормузский пролив.
Скотт Бессент заявил, что на днях может быть заключено соглашение об открытии Ормузского пролива. Сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов.
Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отказался от планировавшихся ударов по Ирану ради достижения новой сделки. Позднее он отметил, что переговоры должны начаться 3 августа, однако в иранском МИДе назвали эти заявления не соответствующими действительности.