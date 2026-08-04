Цена на нефть Brent рухнула ниже $80 за баррель 4.08.2026, 20:24

Цены упали на фоне возобновления надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на торгах во вторник, 4 августа, обвалилась на 4,83% и на минимуме составила $79,73 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. В предыдущий раз ниже отметки $80 за баррель нефть торговалась 13 июля 2026 года.

Цены на нефть упали во вторник после комментариев министра финансов США Скотта Бессента, которые усилили ожидания дипломатического разрешения ближневосточного конфликта и возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Скотт Бессент заявил, что на днях может быть заключено соглашение об открытии Ормузского пролива. Сделка может состояться во вторник или среду и будет предусматривать свободу передвижения коммерческих судов.

Президент США Дональд Трамп 1 августа заявил, что отказался от планировавшихся ударов по Ирану ради достижения новой сделки. Позднее он отметил, что переговоры должны начаться 3 августа, однако в иранском МИДе назвали эти заявления не соответствующими действительности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com