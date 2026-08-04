закрыть
4 августа 2026, вторник, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рынок США вырос до нового рекорда

  • 4.08.2026, 20:56
Рынок США вырос до нового рекорда

Индексы позитивно реагируют на возможное мирное соглашении США с Ираном.

По состоянию на вечер 4 августа индекс S&P 500 вырос на 1,3%, до 7767,3 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это абсолютный рекорд в истории рынка США.

Позитив на американском рынке 4 августа связан с заявлением министра финансов Скотта Бессента. Ранее он говорил, что на днях может быть заключено соглашение об открытии Ормузского пролива. Сделка может состояться во вторник или среду и будет предполагать свободу передвижения коммерческих судов.

В то же время на фоне его заявления стоимость нефти марки Brent рухнула ниже $80 за баррель.

Рост рынка среди прочего поддерживают сильные квартальные результаты компаний, связанных с искусственным интеллектом, пишет Reuters.

«Показатели прибыли от искусственного интеллекта были фантастическими, но главный вопрос, который инвесторы сейчас себе задают, — это насколько устойчива такая тенденция», — отметил главный рыночный стратег Great Valley Advisor Group Эрик Парнелл. По его словам, если тренд устойчив, то рынку следует научиться отделять победителей и проигравших на этом рынке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич