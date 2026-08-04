Рынок США вырос до нового рекорда 4.08.2026, 20:56

Индексы позитивно реагируют на возможное мирное соглашении США с Ираном.

По состоянию на вечер 4 августа индекс S&P 500 вырос на 1,3%, до 7767,3 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это абсолютный рекорд в истории рынка США.

Позитив на американском рынке 4 августа связан с заявлением министра финансов Скотта Бессента. Ранее он говорил, что на днях может быть заключено соглашение об открытии Ормузского пролива. Сделка может состояться во вторник или среду и будет предполагать свободу передвижения коммерческих судов.

В то же время на фоне его заявления стоимость нефти марки Brent рухнула ниже $80 за баррель.

Рост рынка среди прочего поддерживают сильные квартальные результаты компаний, связанных с искусственным интеллектом, пишет Reuters.

«Показатели прибыли от искусственного интеллекта были фантастическими, но главный вопрос, который инвесторы сейчас себе задают, — это насколько устойчива такая тенденция», — отметил главный рыночный стратег Great Valley Advisor Group Эрик Парнелл. По его словам, если тренд устойчив, то рынку следует научиться отделять победителей и проигравших на этом рынке.

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