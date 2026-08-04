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Российский Ozon признал Крым украинским

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  • 4.08.2026, 21:34
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Российский Ozon признал Крым украинским

Маркетплейс перестал поставлять товары на оккупированный полуостров.

Пока Украина громит склады российского гиганта Wildberries, другой крупный маркетплейс Ozon перестал поставлять товары в оккупированный Крым.

Об этом в Сети пожаловалась россиянка, передает Dialog.UA.

«Еще буквально вчера Ozon доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня оказывается, Севастополь - это не территория РФ. Как интересно, да?» - заявила женщина.

Она также показала скриншот переписки с поддержкой Ozon. На вопрос о том, почему поставки из Ozon в Крым больше невозможны, последовал такой ответ: «Ozon не доставляет товары в Севастополь. Доставка за пределы России доступна только в следующие страны: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан».

Фактически маркетплейс внезапно перестал считать оккупированный полуостров российской территорией.

Примечательно, что, по данным государственной газеты «Коммерсант», Ozon начал рассредотачивать часть товаров по пунктам выдачи. Речь идет, прежде всего, о дорогостоящих позициях, в частности электронике. Компания, очевидно, готовится к ударам со стороны Украины по своим крупных складам.

Отметим, что летом Украина начала большую компанию по выбиванию российского маркетплейса Wildberries. Сожжены уже 13 крупнейших складов компании, потери оцениваются в сотни миллиардов рублей.

Что касается Ozon, то только один его склад в Зеленодольске попал под удар 31 июля. Но дрон по нему не попал, взорвавшись рядом.

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