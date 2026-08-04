СБУ сообщила результаты утвержденной Зеленским спецоперации против РФ 4.08.2026, 22:16

Кампания длилась 40-дней.

В рамках 40-дневной кампании воздействия на Россию, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским, Служба безопасности Украины осуществила более 100 успешных поражений стратегически важных объектов на российских территориях и временно оккупированных территориях Украины. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, президент уже согласовал с главой СБУ генерал-майором Александром Покладом новые операции.

«Предыдущие 40 дней под ударами Службы безопасности оказались предприятия военно-промышленного комплекса, авиабазы, средства ПВО, командные пункты оккупантов, военные корабли и танкеры «теневого флота», нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты транспортной и военной логистики. Параллельно подразделения СБУ, действующие на фронте и в тылу врага, поразили более 21 тыс. единиц военной техники, вооружения и военной инфраструктуры, а также ликвидировали почти 5 тыс. оккупантов», – говорится в релизе.

В СБУ проинформировали о систематическом уничтожении военной авиации и противовоздушной обороны россиян. Одним из главных направлений кампании назвали последовательное поражение авиационной инфраструктуры противника. По данным ведомства, за указанный период были нанесены удары по военным аэродромам Саки, Гвардейское, Бельбек, Багерово, Энгельс и Ханская, а также по Евпаторийскому авиационному заводу.

Кроме этого, СБУ отчиталась об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС, подтвердила поражение двух истребителей Су-35 и двух учебно-боевых самолетов Л-39, а еще – поражение ангаров с самолетами Су-24, Су-30 и Су-30СМ, ангаров с беспилотниками Shahed и топливной инфраструктуры аэродромов.

Также в течение этого времени украинские бойцы ослабляли ПВО оккупантов, под ударами оказались РЛС «Небо-У», многофункциональная РЛС 92Н6Е комплекса С-400, ЗРК «Тор-М2», ЗРК «Панцирь-С2», комплекс РЭБ «Поле-21», три РЛС «Подлет-К1» и РЛС «Каста-2Е2».

«Одним из ключевых направлений кампании стало системное поражение топливно-энергетической инфраструктуры РФ. За 40 дней СБУ нанесла удары по 14 нефтеперерабатывающим заводам, десяткам нефтебаз, резервуарным паркам, нефтеперекачивающим станциям, нефтяным терминалам и нефтедобывающей платформе», – сообщила пресс-служба. Наиболее важными целями она назвала Петербургский, Ярославский, Нижегородский, Пермский и Волгоградский НПЗ, три нефтеперерабатывающих завода в Уфе, комплекс «Первый завод», нефтеперекачивающие станции «Черкассы» и «Субханкулово», а также нефтедобывающую платформу месторождения имени Филановского в Каспийском море.

Также СБУ рассказала о поражении судов «теневого флота» и результатах боевой работы на фронте, в частности об уничтожении 24 российских танков, 63 боевых бронированных машин, 124 артиллерийских систем, 22 реактивных систем залпового огня, 40 средств ПВО, 14 самолетов и вертолетов, а также более 11 тыс. БПЛА и наземных роботизированных комплексов, в том числе 176 беспилотников типа Shahed, 712 расчетов БПЛА вместе с позициями, пусковыми установками и оборудованием.

«В целом 40-дневная кампания была направлена на одновременное ослабление ключевых элементов российской военной машины. По интенсивности, географии и количеству одновременно пораженных стратегических объектов эта операция стала действенным механизмом воздействия на государство-агрессора. Работа по снижению военно-экономического потенциала России будет продолжаться и дальше», – резюмировали в ведомстве.

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