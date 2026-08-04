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Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью

  • 4.08.2026, 22:05
Латвия возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью

Граница была закрыта с 31 июля.

Латвия вечером 4 августа возобновила работу пункта пропуска «Патерниеки» («Григоровщина» с белорусской стороны) на латвийско-белорусской границе. Об этом сообщил Государственный погранкомитет Беларуси.

«Латвийская сторона уведомила белорусских пограничников, что с 21.00 в пункте пропуска „Патерниеки“ („Григоровщина“) она возобновила в полном объеме пропуск грузовых и легковых транспортных средств», — сообщили белорусские пограничники.

«Белорусская таможня готова к возобновлению транспортных и товарных потоков в полном объеме. В настоящее время в электронной очереди на выезд из Беларуси в Латвию зарегистрировано свыше 80 грузовиков», — добавили в Государственном таможенном комитете.

Напомним, вечером 31 июля стало известно, что Латвия закрыла границу с Беларусью «по техническим причинам».

«Граница между Латвией и Беларусью закрыта по техническим причинам. Тем, кто еще не вернулся в Латвию, мы рекомендуем воспользоваться другими маршрутами», — говорилось в сообщении главы МВД страны.

Днем ранее Домбрава призывал соотечественников отказаться от планируемых поездок в Беларусь или вернуться, если они уже там находятся.

Отметим, что Латвия является одним из маршрутов нерегулярных мигрантов, которые прорываются из Беларуси в Евросоюз. С начала года было предотвращено незаконное вторжение более 9100 человек. Обычно ежедневно рубежи штурмуют десятки нарушителей. Показатели Литвы и Польши по остановленным на границе ниже на порядок.

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