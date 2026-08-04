Зеленский: Посланцы Трампа должны быть активными 4.08.2026, 21:54

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Украина готова к переговорам.

Украина заявила о готовности к любым форматам переговоров, которые способны приблизить справедливый и устойчивый мир.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Владимира Зеленского, а также на публикацию Рустема Умерова в Telegram.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос переговоров обсуждался на специальном совещании.

По его словам, Украина ежедневно находится в контакте с представителями президента США Дональда Трампа и рассчитывает на активизацию дипломатических усилий уже в августе.

«Мы будем готовы ко всем форматам встреч, рассчитываем, что сейчас в августе Уиткофф и Кушнер будут активными», - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что продолжается взаимодействие с другими партнерами, в том числе со странами Персидского залива, однако часть этой работы пока не раскрывается публично.

По словам президента, Киев рассчитывает на конкретные результаты дипломатических усилий.

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное переговорному процессу и дальнейшей координации с международными партнерами.

Вместе с руководителем ГУР Кириллом Будановым, главой парламентской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей он доложил о ситуации на переговорном направлении.

По словам Умерова, каждый из участников представил информацию по своему направлению - от взаимодействия с партнерами до хода переговоров и дальнейших шагов по укреплению позиций Украины.

Он отметил, что Киев ежедневно поддерживает координацию с американской стороной. Одновременно продолжается работа с европейскими государствами, а также странами Ближнего Востока и Персидского залива для усиления международной поддержки Украины и продвижения совместных решений в сфере безопасности.

При этом часть дипломатической работы остается непубличной.

«Мы готовы ко всем форматам переговоров, которые могут приблизить справедливый и устойчивый мир», - заявил Умеров.

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