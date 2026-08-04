«Лукашенко получил предупреждение — желтая карточка» 1 4.08.2026, 15:38

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Фото: Getty Images

Диктатора может ждать Гаага.

На днях Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил генерального прокурора Украины завести уголовное дело на белорусского диктатора Лукашенко.

Какое значение может иметь инициирование уголовного дела против Лукашенко? Каковы шансы, что подобное дело будет иметь практические последствия?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Практические юридические последствия могут быть после соответствующего расследования. Сначала будет сделана правовая оценка этого обращения. По какой статье, каким образом может быть открыто уголовное производство против Лукашенко. Идет же речь о «лидере» другого государства. Пусть мы его не признаем официально, но тем не менее.

Далее будет проведена определенная работа в рамках расследования соответствующих сугубо юридически подозрений, это первый этап уголовного производства. Когда прокуратура выдвигает подозрения определенному лицу. Поскольку речь идет о «лидере» соседнего государства, который не подпадает под украинскую юрисдикцию, то речь может идти только о заочном правосудии.

У нас такой опыт есть — это дело беглого Виктора Янукович. Думаю, что если уголовное дело против Лукашенко уже официально начнется, то через несколько лет возникнет дилемма для украинского правосудия: когда и в какой форме может быть судебный процесс, на котором могут рассматриваться обвинения в адрес Лукашенко, в частности, об участии в войне против Украины.

И тут два варианта. Либо это заочный суд в Украине, либо Лукашенко может стать фигурантом, как и российские руководители, обвинения в рамках международного трибунала, который сейчас создается Украиной и рядом ее партнеров. Есть уже соответствующее политическое решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о создании такого трибунала.

— Расскажите об этом поподробнее.

— Сейчас идет работа непростая, и тут быстрого результата не будет. Формируется коалиция, то есть страны, которые подписывают соответствующие соглашения и будут содействовать финансово, организационно, политически работе этого трибунала. Есть предварительные договоренности с правительством Нидерландов о том, что этот трибунал будет работать в Гааге.

Вот такой чисто символический намек. Там есть Международный уголовный суд, но есть ряд и других международных судебных инстанций.

Если такой трибунал начнет свою работу, а это случится, объективно говоря, через несколько лет, то обвинения могут быть предъявлены и Путину, и еще ряду российских официальных лиц, кто причастен к началу войны против Украины, к ее ведению. И среди фигурантов этого дела может быть и Лукашенко.

Думаю, что наиболее вероятный сценарий — это если в Украине начнется соответствующее уголовное производство, то через некоторое время оно может быть передано в юрисдикцию этого трибунала.

Отмечу, что сугубо политически, на мой взгляд, на данный момент, смысл вот этого обращения в генпрокуратуру — это предупреждение Лукашенко.

Если Беларусь втянется в войну против Украины, не косвенно, а прямо, в рамках эскалации войны, которая сейчас планируется Путином, тогда Украина будет рассматривать Лукашенко как военного преступника. То есть это как предупреждение, как как в футболе — желтая карточка. Сейчас же Лукашенко надеется, что в рамках прекращения войны между Россией и Украиной произойдет снятие санкций против России, но и в том числе против Беларуси, хотя бы частично.

Про это и идут такие закрытые переговоры с американцами. Лукашенко хочет, чтобы и в Европе что-то подобное произошло. А если будет приговор МУС, или судебное производство, то какие тут тогда смягчения и отказ от санкций? Тут скорее наоборот.

Вот такой сигнал в адрес Лукашенко, чтобы он не втягивался в войну против Украины. А в перспективе, в зависимости от обстоятельств, думаю, что наиболее вероятный сценарий обвинения в адрес Лукашенко и соответствующего судебного производства, это вот Международный трибунал.

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