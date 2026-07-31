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Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко

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  • 31.07.2026, 19:40
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Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко

Белорусский диктатор доигрался.

Офис президента Украины действительно направил запрос в Офис генерального прокурора Украины относительно возможности возбуждения уголовного дела в отношении белорусского диктатора Лукашенко.

Эту информацию подтвердила в комментарии «Укринформу» руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Украины Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

«В Офисе генерального прокурора 30 июля 2026 года было зарегистрировано обращение, поступившее из Офиса Президента Украины для рассмотрения в пределах компетенции. В настоящее время обращение находится на рассмотрении. По результатам его рассмотрения заявители будут уведомлены в установленном законом порядке», – отметила пресс-секретарь прокуратуры.

По её словам, на данный момент ведомство не возбуждало никаких уголовных дел против Лукашенко.

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