Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко

Офис Зеленского попросил генпрокурора Украины завести уголовное дело на Лукашенко3
- 31.07.2026, 19:40
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Белорусский диктатор доигрался.
Офис президента Украины действительно направил запрос в Офис генерального прокурора Украины относительно возможности возбуждения уголовного дела в отношении белорусского диктатора Лукашенко.
Эту информацию подтвердила в комментарии «Укринформу» руководитель управления информационной политики и коммуникаций Офиса генерального прокурора Украины Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
«В Офисе генерального прокурора 30 июля 2026 года было зарегистрировано обращение, поступившее из Офиса Президента Украины для рассмотрения в пределах компетенции. В настоящее время обращение находится на рассмотрении. По результатам его рассмотрения заявители будут уведомлены в установленном законом порядке», – отметила пресс-секретарь прокуратуры.
По её словам, на данный момент ведомство не возбуждало никаких уголовных дел против Лукашенко.