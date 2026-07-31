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Зеленскому позвонил вице-президент США Вэнс

  • 31.07.2026, 19:19
  • 2,476
Зеленскому позвонил вице-президент США Вэнс
Фото: Getty Images

Кроме ракет для ПВО, политики затронули еще одну глобальную тему.

Украинский президент Владимир Зеленский получил «хороший телефонный звонок» от вице-президента США Джей Ди Вэнса. Стороны обсудили антибаллистику для Украины и не только.

Об этом рассказал Зеленский.

«Обсудили результаты нашей недавней встречи с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне - положительной и продуктивной. Российские воздушные удары по нашей стране не прекращаются, и ПВО - а именно перехватчики для Patriot против баллистики - остается основным приоритетом», - отметил глава украинского государства.

Президент Украины добавил, что обсудил с Вэнсом и последствия полномасштабной войны для мировых рынков.

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