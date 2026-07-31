«Паспорт обошелся в 670 евро» 31.07.2026, 19:59

Белоруска смогла вернуть документы, потерянные на Мальте.

700 евро исчезли, но личные вещи, белорусский паспорт и польская карта побыту остались. Так белоруска Катерина Макась описывает содержимое своей сумки, потерянной в июне на Мальте и теперь найденной.

Около недели назад ей позвонили из мальтийской полиции и сообщили о находке. Правда, получить назад белoрусский паспорт оказалось непросто. Как все-таки удалось это сделать, Катерина рассказала MOST.

В июне Катерина поехала из Польши, где сейчас живет, на Мальту на пять дней, но вернуться смогла только через 13. В последний день поездки она забыла в такси сумку с документами, деньгами и личными вещами. И оказалась фактически заперта на острове.

В обычной ситуации за документом, который подтвердил бы ее личность, девушка должна была бы обратиться в белoрусское посольство. На Мальте его нет, но интересы граждан Беларуси там представляет посольство в Италии. Однако Катерина обратиться туда не могла, как и вообще к властям своей страны. В Польше она получила международную защиту.

Хоть и не с первого раза, но ей Катерине удалось получить в посольстве Польши справку, подтверждающую польский документ. На ее основе на Мальте она смогла получить One-way Travel Document — одноразовый документ для возвращения в Польшу. Белoруска летела прямым рейсом.

Хотели отправить паспорт в посольство Беларуси

В Польше Катерина подала заявление на новый ВНЖ в связи с утратой прежнего. Потерянный документ сразу аннулировали. Новый будет готов примерно через месяц.

Но около недели назад ей позвонили из мальтийской полиции. Сказали, что сумка нашлась. Денег в ней почти не было — пропало 700 евро, но осталось 200 злотых. Зато документы все еще лежали в сумке. Нашли ее там, где Катерина с друзьями и искали — в месте, куда такси поехало после того, как высадило их.

Правда, до счастливого финала оказалось далеко. В полиции предупредили, что в течение двух-трех дней белoруска должна лично забрать вещи. В противном случае ее паспорт отправят в посольство Беларуси. Это стандартная практика: паспорт — собственность Республики Беларусь.

«За сутки паспорт был у меня»

Без проездного документа Катерина поехать на Мальту не могла.

Ей посоветовали найти мальтийского адвоката и составить на него доверенность на получение документа. Белоруска так и сделала.

— Подписала доверенность. Заплатила 590 евро за услуги адвоката, плюс пересылка 70−80 евро стоила, — подсчитывает Катерина. — Адвокат отправил [паспорт] почтой. За сутки он был у меня.

Сейчас девушка ждет новый польский ВНЖ. Но уже задумывается о том, что, когда срок действия паспорта закончится, она получит польский проездной документ иностранца.

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