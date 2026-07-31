Трамп назвал «вторжением» миграционный кризис в Сеуте 1 31.07.2026, 20:37

Фото: Getty Images

США отреагировали на события в испанском анклаве.

Миграционная «волна» в десятки тысяч людей, «затопившая» Сеуту, похожа на «вторжение».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа на заседании Кабинета министров, передает White House в Х.

Президент США отметил, что «наблюдал за катастрофой», произошедшей в Испании.

«Это сродни вторжению сотен тысяч людей в страну», - уточнил он.

Также Трамп сравнил события в Испании с вероятными в США, которые могут произойти в случае проигрыша его партии на промежуточных выборах.

«То же произойдет с нами, если республиканцы не будут избраны, только хуже - гораздо больше», - уверен он.

Трамп заметил, что, по его мнению, Испания не знает, что делать.

«Это снова происходит сегодня. Они вторгаются в страну», - говорит он.

И называет причины, почему миграционный кризис произошел в Испании: слабое законодательство, плохое управление, очень либеральное законодательство.

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