Трамп назвал «вторжением» миграционный кризис в Сеуте

Трамп назвал «вторжением» миграционный кризис в Сеуте1
- 31.07.2026, 20:37
США отреагировали на события в испанском анклаве.
Миграционная «волна» в десятки тысяч людей, «затопившая» Сеуту, похожа на «вторжение».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа на заседании Кабинета министров, передает White House в Х.
Президент США отметил, что «наблюдал за катастрофой», произошедшей в Испании.
«Это сродни вторжению сотен тысяч людей в страну», - уточнил он.
Также Трамп сравнил события в Испании с вероятными в США, которые могут произойти в случае проигрыша его партии на промежуточных выборах.
«То же произойдет с нами, если республиканцы не будут избраны, только хуже - гораздо больше», - уверен он.
Трамп заметил, что, по его мнению, Испания не знает, что делать.
«Это снова происходит сегодня. Они вторгаются в страну», - говорит он.
И называет причины, почему миграционный кризис произошел в Испании: слабое законодательство, плохое управление, очень либеральное законодательство.