Изоляция Крыма от России 2 31.07.2026, 20:48

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Промежуточные результаты украинских ударов подвел эксперт.

Продолжается операция Сил обороны Украины по возвращению временно оккупированного Крыма. Сейчас идет первая фаза — изоляция полуострова от России. Об этом сегодня, 31 июля, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

- На данный момент мы можем говорить о промежуточных результатах. Потому что еще нельзя сказать, что нам удалось полностью оградить Крым от Российской Федерации. И пока еще не идет речь о полном освобождении Крыма, — уточнил он.

Задача данного этапа — сделать полуостров менее приятным для нахождения там оккупационной администрации, российских силовиков. И частично это уже удалось.

- Они раньше рассматривали Крым как тихую гавань, как место с приятным климатом, где приятно доплачивают деньги из российского бюджета, хорошая зарплата. Сейчас и зарплата не греет, и солнце не греет, и электричества нет, с топливом перебои — где-то получается привозить, где-то нет. Мы существенно срезали поставку разных товаров — и военных, и полувоенных, и гражданских. Местами поставки удалось срезать на 70%, — сказал Ступак.

Военные цели в Крыму атакуются Силами обороны практически ежедневно. Поэтому полуостров уже перестал быть безопасным.

Удары по крупнейшим терминалам (Феодосия, Севастополь, Керчь) уничтожили запасы горюче-смазочных материалов. Гражданский сектор столкнулся с жесточайшим дефицитом топлива, введены лимиты на заправку даже военной техники.

Поражение более пяти крупных электроподстанций вызвало веерные отключения и дестабилизацию всей внутренней энергосистемы Крыма.

Существенно подорвана логистика полуострова:

- интенсивность движения по сухопутному коридору (трасса М-14 Ростов — Мелитополь, ведущая на Симферополь) сократилась более чем на две трети из-за эффективных атак украинских дронов;

- были серьезно повреждены четыре ключевых моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом (в районах Чонгара, Армянска и Перекопа), что перерезало прямые автомобильные пути доставки грузов;

- ситуация с Керченской паромной переправой близка к полному коллапсу. В результате целевых комбинированных атак Сил обороны Украины мощности переправы сократились на 75%.

Уже с уверенностью можно сказать, что летний туристический сезон в Крыму сорван.

- Сорвали сезон в Крыму, значит, не заработают денег местные оккупационные власти. Придется выделять очередные дотации из российского федерального бюджета, — отметил Ступак.

Но особо важна военная составляющая. Крым являлся военным хабом российской армии для ведения боевых действий на Южном направлении фронта. Логистический коллапс нарушил поставки боеприпасов, топлива через Крым. Это обеспечило Силам обороны Украины возможность провести успешные контратаки в Запорожской области.

- Но пока, к сожалению, Крым еще не отыграл свою военную роль в наступлении российской армии. Да, мы пытаемся ограничить возможности использования полуострова российскими военными. Впереди у нас еще много работы по полному перерезанию поставок грузов, которые идут транзитом с материковой части России через Крым в направлении оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Этот процесс продолжается, — продолжил эксперт.

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