«Белтелеком» вводит очередные новшества для белорусов
- 31.07.2026, 21:35
Что изменится?
У «Белтелеком» появились очередные новшества для клиентов. «Зеркало» рассказывает, что изменилось.
С 30 июля «Белтелеком» запустит новые тарифные планы для корпоративных клиентов в сфере образования — «Бизнес-кейс 10 Образование» и «Бизнес-комплект 10 Образование». При этом планы «Школьный стандарт» и «Школьный макси» с этой даты перенесут в архив.
«Белтелеком» с 3 августа введет изменения по услуге «Предоставление в пользование сети Wi-Fi». «Теперь на тарифных планах „Базовый+“, „Базовый лайт+“, архивном „Базовый“, а также на тарифе Free Wi-Fi скорость доступа в сеть Интернет на каждой точке увеличится до 12 Мбит/с. Стоимость тарифного плана „Базовый лайт+“ изменится».
Как уточняют в организации, услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» востребована как крупными предприятиями, так и небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями.