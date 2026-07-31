«Белтелеком» вводит очередные новшества для белорусов 31.07.2026, 21:35

Что изменится?

У «Белтелеком» появились очередные новшества для клиентов. «Зеркало» рассказывает, что изменилось.

С 30 июля «Белтелеком» запустит новые тарифные планы для корпоративных клиентов в сфере образования — «Бизнес-кейс 10 Образование» и «Бизнес-комплект 10 Образование». При этом планы «Школьный стандарт» и «Школьный макси» с этой даты перенесут в архив.

«Белтелеком» с 3 августа введет изменения по услуге «Предоставление в пользование сети Wi-Fi». «Теперь на тарифных планах „Базовый+“, „Базовый лайт+“, архивном „Базовый“, а также на тарифе Free Wi-Fi скорость доступа в сеть Интернет на каждой точке увеличится до 12 Мбит/с. Стоимость тарифного плана „Базовый лайт+“ изменится».

Как уточняют в организации, услуга «Предоставление в пользование сети Wi-Fi» востребована как крупными предприятиями, так и небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями.

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