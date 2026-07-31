В Витебской области медведь-подросток повадился есть мед из ульев
- 31.07.2026, 22:02
Видеофакт.
На пасеке лесничества в деревне Перевоз на Россонщине завелся медведь-воришка, сообщает госиздание «Віцьбічы».
После «набега» на ульи с 26 пчелосемьями работники лесничества установили фотоловушку. Камера зафиксировала виновника — вскрывал улья и лакомился медом медведь-подросток.
Во время одного из своих приходов он даже пытался утащить улей с собой в лес, но уйти далеко от пасеки с грузом ему не удалось.
В ближайшее время работники лесничества установят специальный отпугиватель.