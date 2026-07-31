В Витебской области медведь-подросток повадился есть мед из ульев 31.07.2026, 22:02

Видеофакт.

На пасеке лесничества в деревне Перевоз на Россонщине завелся медведь-воришка, сообщает госиздание «Віцьбічы».

После «набега» на ульи с 26 пчелосемьями работники лесничества установили фотоловушку. Камера зафиксировала виновника — вскрывал улья и лакомился медом медведь-подросток.

Во время одного из своих приходов он даже пытался утащить улей с собой в лес, но уйти далеко от пасеки с грузом ему не удалось.

В ближайшее время работники лесничества установят специальный отпугиватель.

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