В Москве разразился масштабный пожар по неизвестным причинам 25.07.2026, 8:11

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Иллюстративное фото

Огонь тушат вертолеты.

На юго-востоке Москвы горел производственный ангар, площадь возгорания достигла 3 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Власти заявляют, что пожар по адресу Автомобильный проезд, 10 произошел по неизвестным причинам. На кадрах, распространенных в СМИ, заметно, как из стен ангара выходит много густого черного дыма.

При этом возле ангара было заметно много спасателей, которые давали комментарии журналистам, тоже прибывшим к месту ЧП. Большое количество спасателей объясняется тем, что огонь охватил 3000 м кв. К тушению также привлекали авиацию - вертолеты.

Впоследствии пожар удалось локализовать, а после пяти утра субботы в ГУ МЧС России написали, что жертв и пострадавших нет.

Как сообщал Сharter97.org, вчера в Минске возник пожар на заводе «Интеграл».

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