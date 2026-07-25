Зеленский сделал заявление о перемирии с Россией 25.07.2026, 5:59

Владимир Зеленский

Киев готов подписать мирное соглашение с РФ в США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшим сценарием для Украины было бы прекращение войны в ближайшее время, если это позволит сохранить жизни людей. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лори Лумер, которое она опубликовала в X в пятницу, 24 июля.

По словам главы государства, Украина стремится к победе, однако человеческие жизни остаются главным приоритетом.

«Если завтра мы сможем остановить войну, устроить прекращение огня - это лучше, чем воевать 10–20 лет до победы и терять своих людей», - отметил Зеленский.

Президент также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп начал лучше понимать позицию Украины относительно стремления завершить войну.

«Думаю, президент Трамп начал верить мне, что мы действительно хотим закончить войну. Мы не играемся. Для нас это вопрос жизни», - сказал он.

Во время разговора Лора Лумер спросила Зеленского, готов ли он подписать мирное соглашение с Россией в Овальном кабинете. Президент ответил утвердительно.

«Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения. Все зависит от Трампа», - заявил глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает любые реальные инициативы, которые могут привести к справедливому и длительному миру и гарантировать безопасность государства и ее граждан.

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