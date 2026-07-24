закрыть
24 июля 2026, пятница, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: РФ накопила ракеты для нового удара по Украине

  • 24.07.2026, 23:44
Зеленский: РФ накопила ракеты для нового удара по Украине
Владимир Зеленский

Массированный удар может быть в течение 48 часов.

Украинская и иностранные разведки прогнозируют ракетную атаку со стороны РФ в ближайшие двое суток. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 24 июля.

«Мы знаем от разведок и от наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: предварительная информация такова, что в течение 48 часов», – сказал глава государства.

Зеленский посоветовал украинцам обращать внимание на оповещения о воздушной тревоге.

О возможной новой российской атаке президент говорил на фоне того баллистического обстрела, который произошел сегодня, 24 июля, в Бучанском районе Киевской области. Атака произошла во время выставки оружия. Погибли десять человек, еще десятки получили ранения.

«Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады сотрудников правоохранительных органов, уже возбуждены уголовные дела по факту произошедшего», – прокомментировал президент Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш