Зеленский: РФ накопила ракеты для нового удара по Украине
- 24.07.2026, 23:44
Массированный удар может быть в течение 48 часов.
Украинская и иностранные разведки прогнозируют ракетную атаку со стороны РФ в ближайшие двое суток. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 24 июля.
«Мы знаем от разведок и от наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: предварительная информация такова, что в течение 48 часов», – сказал глава государства.
Зеленский посоветовал украинцам обращать внимание на оповещения о воздушной тревоге.
О возможной новой российской атаке президент говорил на фоне того баллистического обстрела, который произошел сегодня, 24 июля, в Бучанском районе Киевской области. Атака произошла во время выставки оружия. Погибли десять человек, еще десятки получили ранения.
«Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады сотрудников правоохранительных органов, уже возбуждены уголовные дела по факту произошедшего», – прокомментировал президент Украины.