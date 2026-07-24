Япония одобрила план создания второй столицы 24.07.2026, 23:29

На случай стихийного бедствия в Токио.

Парламент Японии в пятницу одобрил закон о создании второй столицы, которая должна обеспечить непрерывную работу государственных органов в случае крупного стихийного бедствия в Токио. Об этом сообщает Nikkei.

Законодательство предусматривает перенесение части функций правительства в новый центр, открытие офисов государственных учреждений, а также введение налоговых стимулов для компаний, которые решат перенести туда свою деятельность.

Основным претендентом на роль второй столицы считается Осака. Префектура является вторым по величине экономическим регионом Японии после Токио с номинальным ВВП 43,12 трлн иен ($266 млрд) в 2022 финансовом году. Здесь расположен международный аэропорт Кансай, и он служит узлом для скоростного поезда Синкансен, соединяющего Токио с южной Японией.

В то же время Nikkei отмечает, что Осака уже 44 года теряет компании. По данным Teikoku Databank, в 2025 году в префектуру переехали 149 компаний, в то время как 226 покинули ее, причем почти четверть из них выбрали Токио.

«Нет никакого преимущества иметь штаб-квартиру в Осаке», – считает профессор Киотского института экономических исследований Томоя Мори. По его словам, отток предприятий и людей из Осаки «ускорился вместе с развитием железнодорожного транспорта и интернета, что устранило географический разрыв с Токио».

Законопроект предусматривает, что власть введет налоговые льготы для поощрения бизнеса к переезду во вторую столицу и создаст там офисы правительственных агентств.

Мори утверждает, что влияние этих стимулов будет ограничено. По его мнению, распространение искусственного интеллекта может позволить предприятиям работать с меньшим количеством лиц, принимающих решение, и уменьшить потребность в нескольких местоположениях. Результатом этого станет «неизбежная концентрация корпоративной деятельности в Токио».

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