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Российский Белгород массово атаковали дроны

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  • 25.07.2026, 8:54
  • 1,652
Российский Белгород массово атаковали дроны

Пожар охватил склады и энергообъекты.

Российский Белгород в ночь на 25 июля атаковали дроны. В результате в городе горели логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и российские паблики.

«Белгород под массированной атакой БпЛА в городе горят логистические склады и объекты энергетической инфраструктуры», - говорится в сообщении одного из OSINT-каналов.

А именно известно, что в районе электроподстанции на территории ТЭЦ «Луч» в Белгороде поднимается дым.

Российские паблики также сообщили об атаке на электроподстанцию «Южная», которая находится в самом Белгороде. Там вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление.

Фото: @belpepel/Telegram
Фото: @belpepel/Telegram
Фото: @belpepel/Telegram

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев без подробностей сообщил о ночной атаке беспилотников на город и призвал «воздержаться от поездок и посещения улицы».

«На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Пожалуйста, не подходите к окнам и соблюдайте меры предосторожности. Воздержитесь от поездок и посещения улицы», - написал Шуваев спустя несколько часов после атаки в соцсети.

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