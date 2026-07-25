Politico: Российская экономика трещит 25.07.2026, 9:20

Пока горят нефтеперерабатывающие заводы и склады, российские финансовые рынки начинают замерзать.

Российская экономика испытывает все большее давление, поскольку стоимость финансирования войны против Украины продолжает расти.

Как пишет издание Politico, одним из свежих признаков напряженности является противостояние между минфином, который обязан собрать деньги для войны, и крупнейшими банками РФ, которые требуют все более высоких процентных ставок для ее финансирования.

В частности, на днях минфин заявил о приостановке продажи облигаций после того, как серия аукционов не смогла привлечь покупателей. Издание отметило, что доходность гособлигаций сейчас колеблется от 13% до 17% и может снизиться, если центральный банк РФ снизит ключевую ставку. В настоящее время ключевая ставка составляет 14,25%.

Российский союз промышленников и предпринимателей, крупнейшее бизнес-лобби РФ, предупредил о волне «осенних дефолтов», если центробанк не снизит ставки. Количество корпоративных банкротств уже выросло почти на 11% за первые полгода.

По словам аналитика Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, Кремль ранее планировал сократить военные расходы в этом году, но вместо этого они резко выросли и во втором квартале составили почти половину госрасходов.

Клюге отметил, что тупиковая ситуация на рынке облигаций не предвещает краха, но согласуется с другими признаками напряженности на российских финансовых рынках. В частности, основной фондовый индекс нефтяной отрасли РФ упал на 30% за последние 2 месяца из-за украинских дроновых ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Какая ситуация у Украины

За эти 2 месяца Украина значительно расширила атаки с использованием беспилотников. В дополнение к атакам на нефтеперерабатывающие заводы, которые привели к очередям за топливом по всей стране, Украина нанесла удары по 183 судам в Черном и Азовском морях, серьезно нарушив попытки России пополнить запасы топлива в осажденном Крыму, а также затруднив экспорт зерна на мировые рынки.

Российские фермеры даже пожаловались, что покупатели не хотят рисковать и берут зерно у других, в результате чего они не могут продать хороший урожай.

Ситуацию ухудшили удары по центрам-складам компании Wildberries. В результате атак были уничтожены товары на сотни миллионов долларов.

Издание привело в пример слова командующего Силами беспилотных систем Роберта (Мадяра) Бровди о том, что стоимость уничтоженных товаров не была ключевым вопросом. «Речь идет о том, чтобы в одно мгновение разрушить иллюзию комфортной, мирной жизни для послушной биомассы государства-агрессора», – сказал Бровди.

Хотя Wildberries – это преимущественно гражданская компания, на ее онлайн-площадке продаются различные товары двойного назначения, такие как бронежилеты, беспилотники и приборы ночного видения. Таким образом, Украина сочла его законной целью.

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