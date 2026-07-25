Элиты Кремля бьют тревогу

Элиты Кремля бьют тревогу2
- 25.07.2026, 8:47
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Близкое окружение Путина оказалось под серьезным давлением.
За прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Эти атаки могут наложить дополнительную нагрузку на и без того растянутую российскую ПВО, а также будут создавать все больше неудобств для россиян.
РФ срочно усиливает ПВО
24 июля инсайдерский источник сообщил, что в РФ срочно строят дополнительные стационарные позиции для ЗРК «Панцирь-С1» по всей Московской области. Однако, по мнению аналитиков, такие действия вряд ли помогут оккупантам полностью защитить склады Wildberries.
«России будет сложно включить склады Wildberries и аналогичные объекты в растущий список тыловых активов, которые она должна защищать. Перебои в предоставлении услуг Wildberries, вероятно, будут продолжать создавать неудобства для россиян в городских районах, таких как Москва и Санкт-Петербург, которых Кремль пытался защитить от войны», - убеждены аналитики.
Удары по объектам Wildberries также могут оказывать финансовое давление на элиту в ближайшем окружении кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.