Элиты Кремля бьют тревогу 2 25.07.2026, 8:47

5,258

Близкое окружение Путина оказалось под серьезным давлением.

За прошедшую неделю Украина нанесла удары как минимум по 10 складам Wildberries в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эти атаки могут наложить дополнительную нагрузку на и без того растянутую российскую ПВО, а также будут создавать все больше неудобств для россиян.

РФ срочно усиливает ПВО

24 июля инсайдерский источник сообщил, что в РФ срочно строят дополнительные стационарные позиции для ЗРК «Панцирь-С1» по всей Московской области. Однако, по мнению аналитиков, такие действия вряд ли помогут оккупантам полностью защитить склады Wildberries.

«России будет сложно включить склады Wildberries и аналогичные объекты в растущий список тыловых активов, которые она должна защищать. Перебои в предоставлении услуг Wildberries, вероятно, будут продолжать создавать неудобства для россиян в городских районах, таких как Москва и Санкт-Петербург, которых Кремль пытался защитить от войны», - убеждены аналитики.

Удары по объектам Wildberries также могут оказывать финансовое давление на элиту в ближайшем окружении кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com